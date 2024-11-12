«Страх позади!»: Солистка LASCALA о новом альбоме, фламенко и «контрастном» туре
Вокалистка группы LASCALA Аня Грин рассказала НСН, что группа всегда мечтала добавить латинские звучания, но боялась оказаться «неформатной».
Вокалистка группы LASCALA Аня Грин рассказала НСН, что коллектив только спустя 12 лет решился разбавить свою альтернативную музыку фламенко и латинскими звучаниями. Эту идею положительно встретили поклонники коллектива, сейчас музыканты усиленно готовятся к столичным концертам.
В ноябре группа LASCALA выпустила сингл «Океан». По словам музыкантов, это песня-посвящение близкому человеку в период, когда он опустил руки и больше не верит в себя. «Океан» — первый сингл из предстоящего альбома LASCALA. По признанию участников коллектива, группа уходит от рассказа историй и поп-рока и погружается в латину и культуру фламенко.
- Расскажите подробнее о новой композиции, что вкладывали в эту песню?
Мы год не выпускали новых песен. После альбома «LÍNEA», который вышел в прошлом году, мы поняли, что немного исписались и надо взять паузу. Эта пауза была читерской, потому что мы запустили свой сайд-проект «Гриндерс» и писали треки как не в себя под этот проект. Мы так отвлеклись на танцевальную музыку с простыми текстами, посылом, что в какой-то момент я просто сказала, что соскучилась по работе над материалами LASCALA. Песни LASCALA всегда пишутся дольше, сложнее, потому что аранжировки намного сложнее, тексты многослойные и вокальные линии непростые. В этот раз я вообще хотела добавить в вокальные линии немного нот фламенко, обратилась за помощью к своему педагогу. Уже второй год я занимаюсь с Асей Зеленой – вокалисткой «Пневмослона» и группы «астра». Мы с ней отрабатывали различные вокальные ходы, которые ранее у нас не звучали, поэтому трек получился очень нестандартный. У нас была задумка сделать альтернативную песню с очень сильным уклоном в культуру фламенко и Латинской Америки.
- В дальнейшем планируете творить именно в этом стиле? Или хотите поэкспериментировать еще?
После альбома мы всегда долго выдыхаем, ищем что-то новое. А уже после первой песни все идет как по накатанной. Поэтому можно сказать уже, что новый альбом будет очень контрастный. В нем будет и метал, и фламенко. Что из этого получится, пока не знаем, потому что такую музыку в России и даже в мире никто не делает. Мы пытаемся сочетать несочетаемые стили.
- Почему решили пойти именно таким путем, что послужило внутренним импульсом? Почему именно такое стилистическое решение?
- Мы всегда с самых первых релизов делали намеки и маленькие шаги в эту сторону. Но мы понимали прекрасно, что если хочешь быть форматной группой, которую зовут на фестивали, на радио, для этого нужно следовать определенным правилам из серии «куплет-припев-куплет». Мы в итоге потеряли себя и свою музыкальную идею. А сейчас, когда группе уже 12 лет, страх того, что тебя куда-то не возьмут или не полюбят, остался позади. Теперь можно экспериментировать, мы уже в том возрасте, когда ничего не страшно.
Решение продиктовано любовью к испанской культуре. Я, будучи маленькой девочкой, посмотрела сериал «Дикий ангел» с Орейро в главной роли, потом в мою жизнь постучалась Шакира, теперь и Розалия. Я в прошлом преподаватель испанского языка, для меня эта культура – инструменты, благодаря которым я учила язык. Ты не сможешь выучить язык и влюбиться в него, не влюбляясь в его культуру. На испанском языке говорит огромное количество стран и регионов. Каждая страна диктует какие-то свои музыкальные элементы, словечки, ходы. Это огромный пласт из того, что я выучила, он превратился в хороший музыкальный багаж.
- Есть ли ориентировочная дата, когда будет представлен новый альбом?
Пока дата открытая. Мы говорим о том, что это будет конец осени 2025 года. Но в этот раз мы пообещали себе, что не будем подгонять альбом под сроки. Обычно выстраивается концертная сетка – октябрь, ноябрь, декабрь и февраль, март, апрель, май – до сезона летних фестивалей. И ты пытаешься в одну из этих сеток попасть, чтобы на концерте уже представить альбом. В итоге концерты проходят, а альбомы остаются навсегда. Бывают, что где-то поспешили, что-то не доделали, это остается на всю жизнь. Хочется этого избежать, хочется выпустить работу, которой мы будем довольны с начала до конца. Хочется неспешного, продуманного альбома. До полного релиза будут выходить отдельные синглы.
- Сейчас у вас идет тур «На контрастах», сколько городов вы уже посетили, где было круче всего?
Прошло уже семь концертов, сейчас все наше внимание сфокусировано на концертах в столицах, потому что выступление в Питере и Москве несет для нас больший груз ответственности. Удивить столичных зрителей всегда тяжелее. Москва и Питер закормлены концертами, каждый день здесь по пять-шесть концертов. В этом плане регионы более благодарные. 14 ноября мы выступаем в Санкт-Петербург, 15 ноября – в Москве.
В этом году мы возим по всем городам одинаковые шоу. Мы доросли до того, что можем приехать в Екатеринбург и показать шоу не хуже Москвы и Питера. Это полноценные шоу, наконец-то! После Москвы и Питера у нас Нижний Новгород, туда тоже везем очень красивое шоу, мои новые танцы. Поэтому этот тур можно назвать первым взрослым туром.
- Каких сюрпризов от этого шоу ждать? Что больше всего нравится вашим фанатам на концертах, какие композиции?
Не каждый день можно увидеть вокалистку LASCALA с двумя шелковыми вейлами (веерами). Я занималась два месяца с профессиональным хореографом, она ставила мне танец. От этого шоу стоит ждать контрастов, первый акт посвящен латинской программе, потом мой танец, а потом старая добрая альтернатива… Мощный движ с ударными, что любят наши фанаты. Мы собрали отзывы и поняли, что половина благодарит нас за латинские песни, особенно барышни в красивых нарядах и на каблуках, которые хотят показать всю свою грациозность. Для них первая часть программы. А мужикам хочется отжечь, всю свою энергию оставить на танцполе, все довольны.
- Скоро Новый год, проведете его на концертах, на корпоративах или дома с семьей?
Мы пока не знаем, много ведется обсуждений на этот счет. В январе точно будет выступление в Москве, красивая акустика, которая уже стала традицией. Что касается Питера и других городов, пока ничего говорить не буду. Мы на этапе обсуждения. Думаю, что 31 декабря проведем с дочкой. У нас есть священные даты – это Новый год и день рождения дочери – 5 марта. Мы всегда в эти дни приезжаем домой. Мы уже на том уровне, когда можно жертвовать работой ради семьи. Ей три года, пока брать ее с собой не очень удобно. У нас не очень простая логистика гастрольная.
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