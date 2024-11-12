«Страх позади!»: Солистка LASCALA о новом альбоме, фламенко и «контрастном» туре

- В дальнейшем планируете творить именно в этом стиле? Или хотите поэкспериментировать еще?

После альбома мы всегда долго выдыхаем, ищем что-то новое. А уже после первой песни все идет как по накатанной. Поэтому можно сказать уже, что новый альбом будет очень контрастный. В нем будет и метал, и фламенко. Что из этого получится, пока не знаем, потому что такую музыку в России и даже в мире никто не делает. Мы пытаемся сочетать несочетаемые стили.

- Почему решили пойти именно таким путем, что послужило внутренним импульсом? Почему именно такое стилистическое решение?

- Мы всегда с самых первых релизов делали намеки и маленькие шаги в эту сторону. Но мы понимали прекрасно, что если хочешь быть форматной группой, которую зовут на фестивали, на радио, для этого нужно следовать определенным правилам из серии «куплет-припев-куплет». Мы в итоге потеряли себя и свою музыкальную идею. А сейчас, когда группе уже 12 лет, страх того, что тебя куда-то не возьмут или не полюбят, остался позади. Теперь можно экспериментировать, мы уже в том возрасте, когда ничего не страшно.

Решение продиктовано любовью к испанской культуре. Я, будучи маленькой девочкой, посмотрела сериал «Дикий ангел» с Орейро в главной роли, потом в мою жизнь постучалась Шакира, теперь и Розалия. Я в прошлом преподаватель испанского языка, для меня эта культура – инструменты, благодаря которым я учила язык. Ты не сможешь выучить язык и влюбиться в него, не влюбляясь в его культуру. На испанском языке говорит огромное количество стран и регионов. Каждая страна диктует какие-то свои музыкальные элементы, словечки, ходы. Это огромный пласт из того, что я выучила, он превратился в хороший музыкальный багаж.

- Есть ли ориентировочная дата, когда будет представлен новый альбом?

Пока дата открытая. Мы говорим о том, что это будет конец осени 2025 года. Но в этот раз мы пообещали себе, что не будем подгонять альбом под сроки. Обычно выстраивается концертная сетка – октябрь, ноябрь, декабрь и февраль, март, апрель, май – до сезона летних фестивалей. И ты пытаешься в одну из этих сеток попасть, чтобы на концерте уже представить альбом. В итоге концерты проходят, а альбомы остаются навсегда. Бывают, что где-то поспешили, что-то не доделали, это остается на всю жизнь. Хочется этого избежать, хочется выпустить работу, которой мы будем довольны с начала до конца. Хочется неспешного, продуманного альбома. До полного релиза будут выходить отдельные синглы.

- Сейчас у вас идет тур «На контрастах», сколько городов вы уже посетили, где было круче всего?

Прошло уже семь концертов, сейчас все наше внимание сфокусировано на концертах в столицах, потому что выступление в Питере и Москве несет для нас больший груз ответственности. Удивить столичных зрителей всегда тяжелее. Москва и Питер закормлены концертами, каждый день здесь по пять-шесть концертов. В этом плане регионы более благодарные. 14 ноября мы выступаем в Санкт-Петербург, 15 ноября – в Москве.