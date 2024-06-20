«Сравнивают с Maneskin»: Солистка LASCALA о новом проекте «Гриндерс»
LASCALA и «Гриндерс» - совершенно разные проекты, это как на концерт Шакиры позвать выступить «Отпетых Мошенников», заявила НСН Аня Грин.
Вокалистка группы LASCALA Аня Грин рассказал НСН, что ее новый проект «Гриндерс» сравнивают с итальянской рок-группой Måneskin.
Грин ранее представила новый трек своего сайд-проекта «Гриндерс». Песня получила название «Провокатор». «Гриндерс» был основан в 2024 году, и Аня Грин характеризует стиль проекта как «грязный реализм с привкусом детства».
«Про нас говорят, что мы русская версия итальянской рок-группы Måneskin, приправленная отличным чувством юмора, с Инстасамкой никто не сравнивал. У второсортной попсы есть преимущество перед искусством: она доступна, легко усваивается, но очень быстро покидает организм. Наша же задача заключается в том, чтобы сделать попсу качественную, которая дарит слушателю не сиюминутное наслаждение, а долгое послевкусие», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, у «Гриндерс» пока что семь песен, но в будущем она намерена выпускать новую песню каждый месяц.
«Дебютное выступление «Гриндерс» случится на грядущем концерте LASCALA. Дуэт «Гриндерс» закрывает вечеринку, на которой презентует еще один трек. Но это выступление будет разовой акцией. Музыкально, стилистически и визуально LASCALA и «Гриндерс» - совершенно разные проекты, это как на концерт Шакиры позвать выступить «Отпетых Мошенников». В нашем арсенале пока семь песен, три из которых уже нашли своего слушателя. Для полноценного сольного концерта такого количества недостаточно, поэтому сейчас основная задача выпускать песни на ежемесячной основе, а когда будет альбом и тур в его поддержку, вы узнаете первыми», - заключила певица.
Ранее Аня Грин призналась, что первые песни группы прозвучали на «НАШЕм Радио», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Белый дом хочет ограничить продажу ПО Kaspersky с 29 сентября
- Силуанов назвал оптимальным максимальный размер ставки НДФЛ в 22%
- Тишковец сообщил, что по Москве прошел десятибалльный шторм
- Мурашко: Разработан новый препарат от ботулизма
- Мурашко: Всего в стационарах с ботулизмом в регионах РФ находится 301 человек
- Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении НДФЛ
- Замбия присоединилась к коммюнике конференции по Украине в Швейцарии
- Румыния передаст Украине систему Patriot
- СМИ: Мужчина погиб на севере Москвы из-за падения дерева от ветра
- Пост ректора РГГУ вместо Безбородова займет экс-замминистра юстиции Андрей Логинов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru