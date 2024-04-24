«Нам все равно!»: Солистка LaScala о красивых датах свадьбы и марше Мендельсона
Анна Грин призналась НСН, что они с мужем не выбирали красивую дату свадьбы, а подстраивались под концерты и фестивали.
Солистка группы LaScala Анна Грин в разговоре с НСН призналась, что они с мужем не выбирали красивую дату свадьбы, а подстраивались под концерты и фестивали. Она отметила, что отношения для их семьи важнее традиций.
Порядка 52% россиян хотели бы услышать на собственной свадьбе альтернативу традиционному маршу Феликса Мендельсона, говорится в исследовании HiFi-стриминга Звук, результаты которого есть в распоряжении НСН.
«Мы вообще расписывались под тему из «Пиратов Карибского моря», так случилось. Что касается красивых дат, нам вообще все равно, мы так же в целом относимся и к институту брака, потому что это не самое важное. Если люди чтут традиции цифр, значит надо оставить и традицию марша Мендельсона. Это все очень индивидуально, каждый выбирает для себя то, что для него важно. Для нас с мужем были больше важны наши отношения, а также, чтобы дата бракосочетания не совпадала с концертами, фестивалями и работой», - рассказала она.
Более 1100 заявлений подано в столичные ЗАГСы от пар, которые хотят зарегистрировать свои отношения 24 апреля. Все дело в том, что молодожены зачастую выбирают именно красивые даты, в этот раз - 24.04.24, передает «Радиоточка НСН».
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