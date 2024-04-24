«Нам все равно!»: Солистка LaScala о красивых датах свадьбы и марше Мендельсона

«Мы вообще расписывались под тему из «Пиратов Карибского моря», так случилось. Что касается красивых дат, нам вообще все равно, мы так же в целом относимся и к институту брака, потому что это не самое важное. Если люди чтут традиции цифр, значит надо оставить и традицию марша Мендельсона. Это все очень индивидуально, каждый выбирает для себя то, что для него важно. Для нас с мужем были больше важны наши отношения, а также, чтобы дата бракосочетания не совпадала с концертами, фестивалями и работой», - рассказала она.

Более 1100 заявлений подано в столичные ЗАГСы от пар, которые хотят зарегистрировать свои отношения 24 апреля. Все дело в том, что молодожены зачастую выбирают именно красивые даты, в этот раз - 24.04.24, передает «Радиоточка НСН».

