Стинг открыл пиццерию
Музыкант, писатель, преподаватель и шахматист Стинг открыл пиццерию на первом этаже своего замка в Тоскане и всех приглашает. Пицца готовится на дровах, на горячем камне, с классическими начинками. В меню есть и глютен-фри пиццы. Заправляет всем Паоло, личный повар Стинга.
Общество самого хозяина, естественно. не гарантировано, однако вполне может быть, что вам повезет и он спустится перекусить.
А от себя Стинг предлагает не только полную линейку своих фирменных вин, но даже и крафтовое пиво!
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