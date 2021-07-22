Стинг открыл пиццерию

Музыкант, писатель, преподаватель и шахматист Стинг открыл пиццерию на первом этаже своего замка в Тоскане и всех приглашает. Пицца готовится на дровах, на горячем камне, с классическими начинками. В меню есть и глютен-фри пиццы. Заправляет всем Паоло, личный повар Стинга.

Стинг перепел «Englishman in New-York» в стиле афропоп

Общество самого хозяина, естественно. не гарантировано, однако вполне может быть, что вам повезет и он спустится перекусить.

А от себя Стинг предлагает не только полную линейку своих фирменных вин, но даже и крафтовое пиво!

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкантыРок-музыка
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