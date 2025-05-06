Стихи «Штирлица» и дуэт с Алисой: Галанин рассказал о новом альбоме «Голоса»

Новая пластинка вряд ли выйдет ко дню рождения группы «СерьГа», сказал в эфире НСН Сергей Галанин, отметив, что в основе песни «Май» реальная семейная история поэта Александра Аронова. 

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин заявил в интервью НСН, что сроки выхода нового альбома сдвигаются на конец лета – начало осени, рассказав об истории открывающей пластинку песни «Май».

Сегодня, 6 мая, вышла песня «Май» из 18-го студийного альбома группы «СерьГа», она приурочена к 80-летию Великой Победы. Галанин отметил, что эта песня на стихи поэта Александра Аронова, также известного как Саша «Штирлиц» Аронов.

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«Давным-давно, когда еще были другие соцсети, мы уже с Сашей были знакомы и он разместил этот стих. Я его увидел, и Саня меня прямо пробил. Я играл один куплет на гитаре, эта запись болтается где-то в интернетах. После этого я несколько альбомов записал, но к этой песне не возвращался. Лет семь, наверное, этой песне, но время летит быстро, я покопался в старых архивах, вдруг ее вспомнил, увидел и решил записать, поскольку грядет 80-летие Победы. Это Сашина семейная история, эти дедушки реальные были. Кстати, на пластинке "Своим чередом" есть дуэт с Сашей Маршалом, песня называется "Воскресенье", про 22 июня. Это тоже стих Саши "Штирлица" Аронова. Я считаю, мы неплохо ее записали с Маршалом в дуэте», - отметил музыкант.
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По его словам, на новом альбоме будет и совместная песня с Алисой Вокс.

«Всего на пластинке будет 10-12 песен. Я как-то заявил, что мы успеем к 1 июня, ко дню рождения группы, но в итоге, чтобы качество не терялось, я чувствую, что мы передвинем эту пластинку на конец лета, либо вообще на осень. Ее рабочее название "Голоса". Это хорошие, интересные, жизненные песни. Пластинка получилась о простой, земной, человеческой любви. Там, кстати, будет дуэт с Алисой Вокс. Я записал дуэт на ее песню, а потом она дала добро на дуэт с моей песней. Песня называется "Голоса", как и сам альбом», - заключил собеседник НСН.

Сергей Галанин ранее говорил «Радиоточке НСН», что планирует к лету выпустить новый альбом группы «СерьГа» с условным названием «Парус», в который, в частности. войдут песни «Сука-борщевик» и «Клюёт».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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