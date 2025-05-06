Стихи «Штирлица» и дуэт с Алисой: Галанин рассказал о новом альбоме «Голоса»
Новая пластинка вряд ли выйдет ко дню рождения группы «СерьГа», сказал в эфире НСН Сергей Галанин, отметив, что в основе песни «Май» реальная семейная история поэта Александра Аронова.
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин заявил в интервью НСН, что сроки выхода нового альбома сдвигаются на конец лета – начало осени, рассказав об истории открывающей пластинку песни «Май».
Сегодня, 6 мая, вышла песня «Май» из 18-го студийного альбома группы «СерьГа», она приурочена к 80-летию Великой Победы. Галанин отметил, что эта песня на стихи поэта Александра Аронова, также известного как Саша «Штирлиц» Аронов.
«Давным-давно, когда еще были другие соцсети, мы уже с Сашей были знакомы и он разместил этот стих. Я его увидел, и Саня меня прямо пробил. Я играл один куплет на гитаре, эта запись болтается где-то в интернетах. После этого я несколько альбомов записал, но к этой песне не возвращался. Лет семь, наверное, этой песне, но время летит быстро, я покопался в старых архивах, вдруг ее вспомнил, увидел и решил записать, поскольку грядет 80-летие Победы. Это Сашина семейная история, эти дедушки реальные были. Кстати, на пластинке "Своим чередом" есть дуэт с Сашей Маршалом, песня называется "Воскресенье", про 22 июня. Это тоже стих Саши "Штирлица" Аронова. Я считаю, мы неплохо ее записали с Маршалом в дуэте», - отметил музыкант.
По его словам, на новом альбоме будет и совместная песня с Алисой Вокс.
«Всего на пластинке будет 10-12 песен. Я как-то заявил, что мы успеем к 1 июня, ко дню рождения группы, но в итоге, чтобы качество не терялось, я чувствую, что мы передвинем эту пластинку на конец лета, либо вообще на осень. Ее рабочее название "Голоса". Это хорошие, интересные, жизненные песни. Пластинка получилась о простой, земной, человеческой любви. Там, кстати, будет дуэт с Алисой Вокс. Я записал дуэт на ее песню, а потом она дала добро на дуэт с моей песней. Песня называется "Голоса", как и сам альбом», - заключил собеседник НСН.
Сергей Галанин ранее говорил «Радиоточке НСН», что планирует к лету выпустить новый альбом группы «СерьГа» с условным названием «Парус», в который, в частности. войдут песни «Сука-борщевик» и «Клюёт».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Новые санкции ЕС могут затронуть экспорт химикатов и станочных деталей в РФ
- Спецназ Росгвардии уничтожил замаскированный пикап ВСУ в Сумской области
- Турция и США намерены сотрудничать по мирному урегулированию на Украине
- Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Домодедово
- Польша разрешила пролет спецборта Фицо на парад Победы в Москве
- Венгрия выступила против плана Еврокомиссии по отказу от российского газа
- МОК отказал в аккредитации российским СМИ на Игры 2026 года
- Собянин заявил об отражении еще одной атаки БПЛА
- Лукашенко пообещал молниеносный ответ на агрессию против Белоруссии
- Ограничения ввели в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru