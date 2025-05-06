По его словам, на новом альбоме будет и совместная песня с Алисой Вокс.

«Всего на пластинке будет 10-12 песен. Я как-то заявил, что мы успеем к 1 июня, ко дню рождения группы, но в итоге, чтобы качество не терялось, я чувствую, что мы передвинем эту пластинку на конец лета, либо вообще на осень. Ее рабочее название "Голоса". Это хорошие, интересные, жизненные песни. Пластинка получилась о простой, земной, человеческой любви. Там, кстати, будет дуэт с Алисой Вокс. Я записал дуэт на ее песню, а потом она дала добро на дуэт с моей песней. Песня называется "Голоса", как и сам альбом», - заключил собеседник НСН.

Сергей Галанин ранее говорил «Радиоточке НСН», что планирует к лету выпустить новый альбом группы «СерьГа» с условным названием «Парус», в который, в частности. войдут песни «Сука-борщевик» и «Клюёт».

