Тренера махачкалинского «Динамо» Евсеева оштрафовали за мат в интервью

Главного тренера ФК «Динамо» (Махачкала) Вадима Евсеева оштрафовали за использование нецензурной брани во время интервью. Об этом сообщает RT.

Карпин рассказал о своей главной тренерской ошибке

Речь идёт об интервью после матча махачкалинского клуба с калининградской «Балтикой». Отмечается, что в эфире телеканала «Матч Премьер» наставник «Динамо» использовал ненормативную лексику 12 раз за 37 секунд.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать Евсеева на 100 тысяч рублей.

Ранее игрока ХК «Питтсбург Пингвинз» россиянина Евгения Малкина дисквалифицировали на пять матчей за удар соперника клюшкой в лицо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафИнтервьюФутболТренер

Горячие новости

Все новости

партнеры