Стас Михайлов отказался от съёмок фильма о нем

Народный артист РФ Стас Михайлов в беседе с изданием «Жизнь» заявил, что ему предложили снять о нём фильм.

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Певец не стал раскрывать подробностей поступившего предложения, отметив, что в итоге принял решение отказаться.

«Я как-то от этого всего пока в стороне держусь. Но предложение поступило, пока не буду забегать вперед», - заключил 55-летний артист.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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