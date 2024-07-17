Мадонна объявила о возобновлении работы над фильмом о ней
Работа на фильмом-байопиком о певице Мадонне возобновлена. Как пишет New Musical Express (NME) об этом заявила сама американская исполнительница.
По словам певицы, лента получит название «Who's That Girl» («Кто эта девушка»). Так называется хит Мадонны 1987 года, а также комедия режиссёра Джеймса Фоули с исполнительницей в главной роли, вышедшая в том же году.
Первая информация о проекте появилась несколько лет назад. В январе 2023 года было объявлено о приостановке работы, а теперь Мадонна анонсировала перезапуск. Она отметила, что переписывает сценарий байоптика, чтобы «помешать мужчинам-женоненавистникам» рассказать её историю.
«У меня была необыкновенная жизнь, я должна снять необыкновенный фильм. Никто не расскажет мою историю лучше, чем я», - указала Мадонна.
По предварительной информации, роль поп-королевы досталась звезде сериалов «Озарк», «Американцы» и «Изобретая Анну» Джулии Гарнер.
Ранее американка Тара Берри сделала себе 18 татуировок поп-исполнительницы Мадонны и попала в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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