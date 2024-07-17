Мадонна объявила о возобновлении работы над фильмом о ней

По словам певицы, лента получит название «Who's That Girl» («Кто эта девушка»). Так называется хит Мадонны 1987 года, а также комедия режиссёра Джеймса Фоули с исполнительницей в главной роли, вышедшая в том же году.

Первая информация о проекте появилась несколько лет назад. В январе 2023 года было объявлено о приостановке работы, а теперь Мадонна анонсировала перезапуск. Она отметила, что переписывает сценарий байоптика, чтобы «помешать мужчинам-женоненавистникам» рассказать её историю.

«У меня была необыкновенная жизнь, я должна снять необыкновенный фильм. Никто не расскажет мою историю лучше, чем я», - указала Мадонна.

По предварительной информации, роль поп-королевы досталась звезде сериалов «Озарк», «Американцы» и «Изобретая Анну» Джулии Гарнер.

Ранее американка Тара Берри сделала себе 18 татуировок поп-исполнительницы Мадонны и попала в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

