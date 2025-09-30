Проект «Джаз на воде» объявил хэдлайнеров октябрьских концертов
Композитор-саксофонист Сергей Головня, квинтет российского джаза (трубач Михаил Бручеев, вокалистка Марина Волкова, пианист Евгений Сивцов, контрабасист Сергей Васильев и барабанщик Игорь Ямпольский) с программой «Hello, Satchmo!», ямайская исполнительница Анжелика Джексон и джазовые певицы Анастасия Лютова и Катерина Балыкбаева станут главными участниками проекта «Джаз на воде» в октябре при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилии «Рэдиссон Ройал».
Круиз-концерты проводятся еженедельно по четвергам. Первым музыкантом на теплоходе будет Сергей Головня. Он представит свою программу 2 октября. В нее войдут как и мировые хиты в его исполнении, так и собственные синглы.
9 октября квинтет джазменов представит программу «Hello, Satchmo!». Она посвящена творчеству самого популярного артиста в джазовом жанре Луи Армстронгу. Михаил Бручеев, Марина Волков, Евгений Сивцов, Сергей Васильев и Игорь Ямпольский сыграют произведения из всех периодов творчества великого маэстро прошлого — от 1920-х до конца его жизни.
Еще спустя неделю москвичам и гостям столицы споет певица из Ямайки Анжелика Джаксон. Ее выступление 16 октября перенесет зрителей в антураж эпохи «сухого закона» в США сто лет назад. Выступление под общим именем «Speak Easy» — общий музыкальный образ того времени.
23 октября посетители круиза насладятся программой Анастасии Лютовой. Она — лауреат международных конкурсов, среди которых «Gnesin jazz», «Рояль в джазе», «Jazz birds», а также преимии Радио JAZZ в номинациях «Открытие Года» и «Релиз года».
Закроет октябрьский концертный план участница пятого сезона вокального телешоу «Голос» Катерина Балыкбаева. 30 октября эстрадно-джазовая исполнительница совместит яркие латиноамериканские мотивы с нежными романсами и импровизацией.
