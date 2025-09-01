Проект «Джаз на воде» назвал участников сентябрьских концертов
Известный джазовый гитарист Виталий Кись, Алена Войская с проектом «Voiskaya Neojazz», группа DIXIE PURPLE и коллектив Кристины Корнелюк Kris&Soul Project станут в сентябре участниками проекта «Джаз на воде» при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилии «Рэдиссон Ройал».
Концерты проходят по четвергам. Их зрители на борту роскошной яхты отправляются в вечерний джазовый круиз по Москве-реке.
Лауреат международного гитарного конкурса «Виртуозы гитары» в Петербурге, Виталий Кись порадует поклонников джаза 4 сентября. На его концерте прозвучат и известные джазовые композиции, и авторские произведения в стиле smooth-jazz и этно-фьюжн. Кись известен по сотрудничеству с джаз-оркестром фонда Олега Лундстрема, «Фонографом» Сергея Жилина, «Виртуозами Москвы», «Русской филармонией» и мюзиклом «Mamma Mia».
11 сентября зрители увидят «Voiskaya Neojazz» и Алену Войскую, музыкальный мир которой сочетает классический джаз, soul-вокал и изящные мелодии. Войская регулярно выступает на главных джазовых фестивалях страны, ее композиция «Secret» вошла в официальный сборник «International Jazz Day 2025: Russia».
Группа DIXIE PURPLE предстанет перед зрителями 18 сентября. Однажды трубач Вадим Зайдин и его группа Jazz Dance Orchestra встретились за кулисами одного из концертов с легендарной группой Deep Purple. После этого Зайдин решил разнообразить свой джазовый репертуар роковыми хитами, в итоге появился новый стиль, который сами музыканты называют «дикси-рок». В репертуаре коллектива классика рока и поп-музыки 1960-80-х годов, в том числе хиты групп Deep Purple, Queen, Smokie, Pink Floyd, The Beatles, Uriah Heep, Kiss, Europe и многих других.
Ну а 25 сентября Kris&Soul Project представит программу «Хроники грува». В этот вечер зрители услышат композиции в стилях джаз-рок, соул, RnB и фанк. Кристина Корнелюк известна виртуозным исполнением партий на флейте – инструменте, который редко ассоциируется с соул-направлением. Kris & Soul Project – победитель Московского джазового фестиваля, а также лауреат ряда других фестивалей.
