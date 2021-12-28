Стали известны гонорары артистов за новогодние выступления в 2021 году

По его словам, гонорары звёзд в новогодний период вырастают в 1,5–2 раза, а кроме музыкантов на корпоративы и праздники приглашают блогеров и телеведущих, среди которых наиболее востребованными являются Даня Милохин (гонорар 2 млн рублей), Instasamka (от 1,2 млн рублей) и Иван Ургант (до €90 тысяч).

Саполович отметил, что наибольшее количество праздничных выступлений у певицы Zivert, чей график расписан на полгода вперёд, а новогодний гонорар достигает €100 тысяч. При этом ранее было много желающих пригласить Моргенштерна, однако с декабря запросы поступать перестали.

«У Пугачёвой гонорар за обычное мероприятие €100 тысяч, на Новый год цена, соответственно, выше... не исключено, что она отказывается от большинства предложений. Потому что она в возрасте, у неё много параллельных доходных бизнесов», - добавил эксперт.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что в этот Новый год не планирует изменять традициям и будет поститься.

