«Лучший в истории!»: Фильм-концерт Арбениной вышел в онлайн-кинотеатре

При этом она отметила, что выбрала для выступления стадион «Спартак», поскольку на нем в разное время выступали вдохновлявшие ее группы Muse и Red Hot Chili Peppers.

Диана Арбенина, подводя итоги 2023 года в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», назвала концерт 8 июля, на котором был специальный корреспондент НСН, самым ярким и жизнеутверждающим событием года.

