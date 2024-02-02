«Лучший в истории!»: Фильм-концерт Арбениной вышел в онлайн-кинотеатре
Премьера фильма-концерта о шоу Дианы Арбениной к 30-летию группы «Ночные снайперы» состоялась 2 февраля в сети, сообщили НСН в онлайн-кинотеатре KION.
«Оглядываясь назад, могу точно сказать две вещи. Первая: 8 июля 2023 года на стадионе “Спартак” мы сделали лучший концерт за всю 30-летнюю историю группы "Ночные снайперы". Вторая: это был настоящий народный концерт. Мне удалось нивелировать стену между нами и публикой, и стать одним целым. Это самое главное», - сказала Арбенина.
При этом она отметила, что выбрала для выступления стадион «Спартак», поскольку на нем в разное время выступали вдохновлявшие ее группы Muse и Red Hot Chili Peppers.
Диана Арбенина, подводя итоги 2023 года в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», назвала концерт 8 июля, на котором был специальный корреспондент НСН, самым ярким и жизнеутверждающим событием года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru