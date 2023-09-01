Стадионные концерты «Зверей» и Арбениной вошли в число главных хитов лета

Концерты и фестивали стали этим летом для россиян самым популярным видом развлечений, сообщили НСН в «Яндекс Афише».

«По сравнению с летом 2022 года количество проданных билетов на концерты и фестивали выросло почти в два раза и составило 625 тыс., а количество событий выросло в полтора раза», - отметил представитель билетного оператора.

Zivert, Агутин, Ленинград: Названы главные музыканты полугодия

При этом средний летний чек немного подрожал – с 4,7 тыс. до 5 тыс. рублей.

Наибольший интерес публики вызвал стадионный концерты группы «Руки Верх!», состоявшийся в «Лужниках». В числе лидеров также выступления Леонида Агутина, группы «Звери» и Дианы Арбениной, о котором рассказывала НСН.

В регионах лидером по интересу к концертам стал Краснодар. В десятку «региональных лидеров», по данным «Яндекс Афиши», вошли концерты в этом городе Macan, «Руки Вверх!» и OG Buda. Самым популярным фестивалем стал VK Fest, проходивший в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах России.

Эксперты индустрии ранее рассказывали НСН, что по итогам первого полугодия 2023 года самыми востребованными артистами оказались «Руки Вверх!», Zivert, Леонид Агутин, «Звери» и «Ленинград».

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ФОТО: Пресс-служба Дианы Арбениной | Автор фото - Марина Васюсина
ТЕГИ:Рок-музыкаКонцертДиана Арбенина

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