Стадионные концерты «Зверей» и Арбениной вошли в число главных хитов лета
Концерты и фестивали стали этим летом для россиян самым популярным видом развлечений, сообщили НСН в «Яндекс Афише».
«По сравнению с летом 2022 года количество проданных билетов на концерты и фестивали выросло почти в два раза и составило 625 тыс., а количество событий выросло в полтора раза», - отметил представитель билетного оператора.
При этом средний летний чек немного подрожал – с 4,7 тыс. до 5 тыс. рублей.
Наибольший интерес публики вызвал стадионный концерты группы «Руки Верх!», состоявшийся в «Лужниках». В числе лидеров также выступления Леонида Агутина, группы «Звери» и Дианы Арбениной, о котором рассказывала НСН.
В регионах лидером по интересу к концертам стал Краснодар. В десятку «региональных лидеров», по данным «Яндекс Афиши», вошли концерты в этом городе Macan, «Руки Вверх!» и OG Buda. Самым популярным фестивалем стал VK Fest, проходивший в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах России.
Эксперты индустрии ранее рассказывали НСН, что по итогам первого полугодия 2023 года самыми востребованными артистами оказались «Руки Вверх!», Zivert, Леонид Агутин, «Звери» и «Ленинград».
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