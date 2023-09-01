Стадионные концерты «Зверей» и Арбениной вошли в число главных хитов лета

При этом средний летний чек немного подрожал – с 4,7 тыс. до 5 тыс. рублей.

Наибольший интерес публики вызвал стадионный концерты группы «Руки Верх!», состоявшийся в «Лужниках». В числе лидеров также выступления Леонида Агутина, группы «Звери» и Дианы Арбениной, о котором рассказывала НСН.

В регионах лидером по интересу к концертам стал Краснодар. В десятку «региональных лидеров», по данным «Яндекс Афиши», вошли концерты в этом городе Macan, «Руки Вверх!» и OG Buda. Самым популярным фестивалем стал VK Fest, проходивший в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах России.

Эксперты индустрии ранее рассказывали НСН, что по итогам первого полугодия 2023 года самыми востребованными артистами оказались «Руки Вверх!», Zivert, Леонид Агутин, «Звери» и «Ленинград».

