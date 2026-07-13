Спрос на песни российской эстрады за три месяца вырос в семь раз

В сервисе объясняют востребованность отечественной эстрады богатством лёгких музыкальных форм. В плейлисты слушателей попадают и песни, и марши, и фрагменты оперетт, и симфонические миниатюры. Именно этот разнообразный контент и формирует высокий интерес к категории.



Анализ распределения прослушиваний на одного пользователя показал, что наиболее вовлечённой оказалась мужская аудитория, а также слушатели старше 55 лет. Следом по уровню активности идут возрастные группы 45–54 года и 35–44 года.

Все концерты юбилейного тура группы «Руки вверх» стали аншлаговыми, фанаты выложили в интернете десятки тысяч видео, а апогеем станут выступления в «Лужниках» и на «Газпром Арене», рассказал ранее НСН лидер коллектива Сергей Жуков.

