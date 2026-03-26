Спрос на музыкальные инструменты вырос почти в два раза

С января по февраль 2026 года спрос на музыкальные инструменты на Ozon вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025‑го. Особенно заметно увеличились продажи ударных инструментов — в 2,5 раза, электронных — в 1,7 раза, клавишных — в 1,6 раза, синтезаторов и акустических гитар — в 1,5 раза, а также диджей‑пультов — в 1,7 раза. При этом каждый четвёртый заказ музыкальных инструментов в 2026 году пришёлся на малые города и сёла с населением до 50 000 человек.



По данным «КИОН Музыки», за период с 1 декабря 2025 года по 15 марта 2026‑го число прослушиваний в режиме «Офлайн‑микс» — персонализированного плейлиста, сохраняемого на устройство, — выросло на 21% год к году. Наибольшая активность пользователей зафиксирована в Красноярском и Забайкальском краях, а также в Иркутской и Ленинградской областях и Республике Саха (Якутия). Самым популярным артистом в офлайн‑прослушиваниях стал Тайпан, а самым востребованным треком — Homay группы AY YOLA.



Быстрее всего растёт популярность хауса (на 45%), следом идёт шансон (рост на 34%), а рок и фолк показывают одинаковый прирост — по 21%. Многие россияне всё чаще воспринимают музыку как способ отдохнуть от цифрового шума: люди ходят на концерты, репетируют с друзьями или играют дома, чтобы отвлечься от экранов и вернуть ощущение живого общения.

Ранее коммерческий директор сети «Музторг» Ольга Ерёмичева рассказала НСН, что в период гендерных праздников россияне готовы потратить до 70 тысяч рублей на подарок в виде музыкального инструмента.

