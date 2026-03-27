В России не обсуждают налог на сверхприбыль с бизнеса
27 марта 202612:08
Министерство финансов России не обсуждает введение налога на сверхприбыль для бизнеса. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов.
Как отметил замминистра, компании только на этой неделе сдали отчетность по налогу на прибыль за 2025 год.
«Пока надо смотреть цифры. Пока никаких у нас обсуждений нет», - подчеркнул Сазанов.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призывал принять законопроект о введении налога на сверхприбыль банковского сектора для поддержки реального сектора экономики, социальной сферы и малоимущих россиян.
