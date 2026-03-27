МЧС РФ передало Ирану 313 тонн медикаментов
МЧС России передало Ирану 313 тонн медикаментов в рамках гуманитарной помощи республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Это уже вторая крупная партия лекарственных препаратов для иранской стороны.
«313 тонн медикаментов доставили железнодорожным транспортом в город Астара, где их передали уполномоченным представителям правительства Ирана», - отметили в МЧС.
Гумпомощь оказали по поручению президента РФ Владимира Путина. Операция была успешно осуществлена благодаря содействию Азербайджана, поддержавшего проведение гуманитарной миссии.
Ранее глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что Россия отправила Ирану 300 тонн медикаментов.
Горячие новости
- СМИ: Актрису Ханде Эрчел задержали в аэропорту Стамбула
- «Невесты – экстремисты?»: Платную примерку свадебных платьев в салонах сочли странной
- «Не хватает веры в себя»: Почему женщины в России не хотят рожать
- Песков опроверг информацию, что Сечин предложил идею о взносах для СВО
- Эйсмонт: Рассматривается возможность встречи Лукашенко с Трампом
- Психолог раскрыла, как избежать давления на женщин при обсуждении беременности
- Фильм «Емельяненко» получил гран-при фестиваля «Неизвестная Россия»
- Таксисты заявили, что квоты на электроавто добьют отрасль
- МЧС РФ передало Ирану 313 тонн медикаментов
- Названы города, жители которых стали чаще ходить в театры