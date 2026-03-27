МЧС РФ передало Ирану 313 тонн медикаментов

МЧС России передало Ирану 313 тонн медикаментов в рамках гуманитарной помощи республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это уже вторая крупная партия лекарственных препаратов для иранской стороны.

«313 тонн медикаментов доставили железнодорожным транспортом в город Астара, где их передали уполномоченным представителям правительства Ирана», - отметили в МЧС.

Гумпомощь оказали по поручению президента РФ Владимира Путина. Операция была успешно осуществлена благодаря содействию Азербайджана, поддержавшего проведение гуманитарной миссии.

Ранее глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что Россия отправила Ирану 300 тонн медикаментов.

