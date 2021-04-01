Spotify составит конкуренцию Clubhouse и Twitter

Стриминговая платформа Spotify купила приложение Locker Room и создавшую его компанию Betty Labs. Об этом пишет Billboard. Официально сумма сделки не раскрывается, но Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники пишет, что компания была куплена примерно за 50 млн долларов.

Приложение Locker Room было запущено в 2020 и было рассчитано на любителей спорта, которые могли вместе обсуждать различные игры. Spotify расширит функции приложения, добавив в него «ряд спортивных, музыкальных и культурных передач», а также внедрив интерактивные опции, которые позволят создателям контента взаимодействовать со слушателями в режиме реального времени.

Как отмечает Billboard, эта сделка позволит Spotify расширить своё присутствие на рынке «живого звучания», а само новое приложение будет составлять конкуренцию аудиосервису Clubhouse, и недавно запущенному компанией Twitter похожему сервису Spaces.

