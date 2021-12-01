Spotify определил самых популярных музыкальных исполнителей у россиян
Аудиостриминговый сервис Spotify объявил, что в 2021 году российские пользователи чаще всего слушали русскоязычных рэперов, сообщает пресс-служба платформы.
В сообщении говорится, что, согласно анализу данных за период с 1 января по 27 ноября 2021 года, ТОП-5 по количеству прослушиваний возглавил Моргенштерн, чья песня «Cristal & МОЁТ» также стала самой популярной.
Кроме того, в пятёрку лидеров вошли Скриптонит, Kizaru, дуэт Miyagi & Andy Panda, а также Big Baby Tape.
В Spotify отметили, что в последнее время россияне стали чаще слушать именно русскоязычных исполнителей, однако на втором месте по частоте прослушиваний расположились зарубежные рэперы.
Ранее в Google заявили, что ТОП-10 самых популярных музыкальных видео YouTube в России возглавил клип на песню Султана Лагучева «Горький вкус».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru