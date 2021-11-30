Apple Music объявил самым популярный трек в России в 2021 году

Кроме того в ТОП-10 вошли Джарахов & Markul с песней «Я в моменте», треки «Minor» и «Патрон» от Miyagi & Andy Panda, Моргенштерн и его «Cristal & Мoet», а также Скриптонит с песней «Чистый».

Самым популярным альбомом стала работа «Yamakasi» от Miyagi & Andy Panda.

Ранее в Москве неизвестный выстрелил из газового пистолета в основателя рок-группы «Ногу свело!» Антона Якомульского, сообщает Ura.ru.

