Apple Music объявил самым популярный трек в России в 2021 году
Сервис Apple Music опубликовал рейтинг самых востребованных треков в России в 2021 году. Самой популярной признана песня «Птичка» исполнителей HammAli & Navai.
В сообщении сервиса говорится, что в российских чартах в 2021 доминировала лиричная поп-музыка. Также в список самых популярных треков попали Ваня Дмитриенко с хитом «Венера - Юпитер», песня «Снова я напиваюсь» от Slava Marlow, «Сияй» от Ramil’, «Astronaut In The Ocean» от Masked Wolf.
Кроме того в ТОП-10 вошли Джарахов & Markul с песней «Я в моменте», треки «Minor» и «Патрон» от Miyagi & Andy Panda, Моргенштерн и его «Cristal & Мoet», а также Скриптонит с песней «Чистый».
Самым популярным альбомом стала работа «Yamakasi» от Miyagi & Andy Panda.
Ранее в Москве неизвестный выстрелил из газового пистолета в основателя рок-группы «Ногу свело!» Антона Якомульского, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- В Рязани грузовик насмерть сбил двух человек на остановке
- В Совфеде заявили, что принуждение к вакцинации приведёт к протестам
- В России взлетели цены на новогодние елки
- «Риски очень большие». Путин оценил использование криптовалют
- СМИ: режиссёра Наумова похоронят 2 декабря на Новодевичьем кладбище
- Apple Music объявил самым популярный трек в России в 2021 году
- В НАТО призвали отличать защиту союзников от поддержки Украины
- Якутия продлила срок действия ковидных ограничений
- Суд приговорил экс-схиигумена Сергия к 3,5 годам колонии
- «Сараи на месте»: Лукашенко о возвращении ядерного оружия в Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru