Apple Music объявил самым популярный трек в России в 2021 году

Сервис Apple Music опубликовал рейтинг самых востребованных треков в России в 2021 году. Самой популярной признана песня «Птичка» исполнителей HammAli & Navai.

В сообщении сервиса говорится, что в российских чартах в 2021 доминировала лиричная поп-музыка. Также в список самых популярных треков попали Ваня Дмитриенко с хитом «Венера - Юпитер», песня «Снова я напиваюсь» от Slava Marlow, «Сияй» от Ramil’, «Astronaut In The Ocean» от Masked Wolf.

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Кроме того в ТОП-10 вошли Джарахов & Markul с песней «Я в моменте», треки «Minor» и «Патрон» от Miyagi & Andy Panda, Моргенштерн и его «Cristal & Мoet», а также Скриптонит с песней «Чистый».

Самым популярным альбомом стала работа «Yamakasi» от Miyagi & Andy Panda.

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ФОТО: apple.com
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