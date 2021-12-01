YouTube назвал самое популярное видео в России
Клип на песню Султана Лагучева «Горький вкус» возглавил ТОП-10 самых популярных музыкальных видео YouTube в России, сообщает пресс-служба Google.
В сообщении говорится, что наибольшее количество просмотров в России также набрали три клипа Моргенштерна: «Дуло», «Show» и «Aristocrat».
Кроме того, в десятку попали видео от Slava Marlow, Супер Жорика (псевдоним Михаила Галустяна), Хабиба, Клавы Коки, Светланы Лободы и Ислама Итляшева.
Ранее сервис Apple Music опубликовал рейтинг самых востребованных треков в России в 2021 году, который возглавила песня «Птичка» исполнителей HammAli & Navai.
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