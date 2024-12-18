«Очень тяжело!»: Виктория Шелягова о съемках в музыкальном фильме Киркорова
18 декабря 202413:08
Ева Никитина
Светлана Ключкина
Виктория Шелягова поделилась с НСН впечатлениями от дебютных съемок в клипе «Черная пантера».
Светская львица Виктория Шелягова на премии журнала HELLO! рассказала корреспонденту НСН о дебютных съемках в музыкальном блокбастере от Филиппа Киркорова «Черная пантера».
«Клип-фильм «Черная пантера» уже в трендах, огромное количество просмотров на всех платформах. Это абсолютно новый формат большого клипа, это особая работа над сценарием и так далее. Незабываемые ощущения! У нас было 80 человек в команде, было не так просто, потому что снимали сутками. Я в пять утра выезжала из дома, возвращалась на следующий день в 8 утра. Это очень тяжело. Но у нас была фантастическая команда профессионалов, такое остается навсегда в памяти. Я была единственным непрофессионалом, первый раз зашла в камеру», - рассказала она.
Певец Филипп Киркоров на вручении премии Hello ранее рассказал корреспонденту НСН о своих планах на следующий год. Он намерен превратить вышедший 30 ноября 26-минутный клип «Черная пантера» в трилогию, а также рассчитывает на гастроли и новые программы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru