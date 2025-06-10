Лидер группы «Рекорд Оркестр» Тимофей Копылов, в свою очередь, рассказал, кому посвящена песня под названием «Спасибо», и как пришла идея ее написания.

«Заготовка песни «Спасибо» была написала еще год назад. Была идея песни и один куплет, а потом мы долго искали подходящие слова. Второй куплет тяжело рождался, но в итоге получился таким, какой и должен быть. Эта песня – благодарность за каждый прожитый день, за тех людей, которых мы встречаем в своей жизни, ведь каждый из них – учитель. Нам по жизни попадаются позитивные и добрые люди! Идея песни пришла, когда я возвращался с мотофестиваля. Тогда была такая прекрасная погода, солнышко светило, было ощущение каникул. Однако нельзя забывать о времени, в котором мы живем, должно быть рациональное осознание. И вот мы желаем, чтобы люди в такое время поддерживали друг друга и помогали. И вот наша песня - благодарность тем, кто помогает», - сказал собеседник НСН.



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