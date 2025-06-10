«Рекорд Оркестр» признался в «эмоциональных качелях» на концертах
Участники группы «Рекорд Оркестр» в беседе с НСН назвали свое творчество сплавом абсолютно разной эстетики и музыкального настроения.
Гитарист группы «Рекорд Оркестр» Алексей Барышев рассказал НСН, что участников коллектива часто мучают вопросами, связанными со стилем исполняемой музыки.
Премьера песни «Спасибо» состоялась 6 июня. В день премьеры Тимофей Копылов и гитарист группы Алексей Барышев впервые пришли на эфир «НАШЕго Радио», чтобы принять участие в «Шоу Дня». Барышев в шутку сравнил творчество «Рекорд Оркестра» с «Queen».
«Мы смотрим на тех людей, которые приходят к нам на концерты. Мне очень интересно наблюдать за их реакцией: эмоции от улыбок до слез. Вот это эмоциональные качели! Дело в том, что группа «Рекорд Оркестр» - это те люди, которые делают музыку не формально, а переживая сквозь себя. Настроение меняется каждый день: сегодня хочется шуток, а завтра загрустилось. Мы - некий сплав абсолютно разной эстетики и музыкального настроения. У нас есть и балканский блок – наследие безбашенных времен, есть и песни, заставляющие подумать. Нас всегда упрекают в том, что у нас нет стиля. «Куда вас продавать?» - спрашивают менеджеры. В такие моменты я всегда вспоминаю легендарную группу «Queen», у которой одна песня в стиле хард-рок, другая – баллада. Шли годы, менялась музыкальная мода, но «Queen» оставались со своим посылом, со своим звучанием, хоть и в совершенно разных стилях. Нам без разницы, к какому стилю нас причисляют. Мы просто живем и играем то, что у нас на душе сегодня, то, о чем мы думаем», - отметил музыкант.
Лидер группы «Рекорд Оркестр» Тимофей Копылов, в свою очередь, рассказал, кому посвящена песня под названием «Спасибо», и как пришла идея ее написания.
«Заготовка песни «Спасибо» была написала еще год назад. Была идея песни и один куплет, а потом мы долго искали подходящие слова. Второй куплет тяжело рождался, но в итоге получился таким, какой и должен быть. Эта песня – благодарность за каждый прожитый день, за тех людей, которых мы встречаем в своей жизни, ведь каждый из них – учитель. Нам по жизни попадаются позитивные и добрые люди! Идея песни пришла, когда я возвращался с мотофестиваля. Тогда была такая прекрасная погода, солнышко светило, было ощущение каникул. Однако нельзя забывать о времени, в котором мы живем, должно быть рациональное осознание. И вот мы желаем, чтобы люди в такое время поддерживали друг друга и помогали. И вот наша песня - благодарность тем, кто помогает», - сказал собеседник НСН.
Ранее лидер рок-группы «Джоконда» Елена Минина заявила НСН, что искусственный интеллект (ИИ) не может передать человеческие эмоции через музыку, потому что сила музыканта - в дороге к совершенству.
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