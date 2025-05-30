«Без эмоция и дыхания»: Солистка «Джоконды» о роли ИИ в создании музыки
Нейросети могут исправить неточности в музыке, но не могут передать человеческие эмоции, сказала НСН Елена Минина.
Лидер рок-группы «Джоконда» Елена Минина заявила НСН, что искусственный интеллект (ИИ) не может передать человеческие эмоции через музыку, потому что сила музыканта - в дороге к совершенству.
Группа «Джоконда» в честь своего четвертого дня рождения представила новую песню под названием «Совершенные числа». По словам музыкантов, главная идея трека - единство и борьба цифрового и «живого». Минина отметила, что нейросети могут исправить неточности в музыке, но не могут вычислить человеческие эмоции.
«Идея родилась спонтанно, как размышление на тему того, что сейчас можно заставить нейросеть спеть «Миллион алых роз» голосом Виктора Цоя и сколотить на этом небольшое состояние. Искусственный интеллект поет, играет, сочиняет, рисует обложки и с помощью нужных алгоритмов и выводит музыку в топ. Он легко исправляет неточности живого исполнения, доводя его до совершенства. Но в этом ли совершенство? Мы ищем его в живых человеческих эмоциях, которые пока еще не поддаются никаким вычислениям. Знающие люди говорили мне, что с научной точки зрения ИИ все еще очень далек от того, что может человеческий мозг. Я склонна вообще поэтизировать все подряд, поэтому считаю, что наша сила именно в дороге к совершенству, со всеми ее изъянами и сложностями», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, понимание человеческих чувств через музыку - это не только наслаждение, но и труд, на который не способны нейросети.
«ИИ сможет заменить в первую очередь тех, кто создает музыку. Использование нейросетей для помощи в каких-то технических вопросах, я считаю, очень помогает нам, потому что темп жизни очень ускоряется и теперь на производство одной песни нельзя тратить столько времени, сколько тратили раньше. Поэтому нейросети в помощь. Но только человеческое дыхание делает искусство узнаваемым и ценным. К тому же, на засилье нейросетей в музыке и в руках слушателей, которые должны не лениться познавать новое, изучать историю музыки, и не ждать от артистов, что они будут четко форматными для удобства прослушивания «фончиком». Если ты слушаешь настоящую музыку, придется вникать и подключаться эмоционально. «Фончик» как раз может создать и нейросеть. Понимание человеческих чувств через музыку - это не только наслаждение, но и труд в каком-то смысле», - заключила артистка.
Ранее российская оперная певица Вера Кононова впервые в мире записала в дуэте с искусственным интеллектом отрывок из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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