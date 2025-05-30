«Без эмоция и дыхания»: Солистка «Джоконды» о роли ИИ в создании музыки

По ее словам, понимание человеческих чувств через музыку - это не только наслаждение, но и труд, на который не способны нейросети.

«ИИ сможет заменить в первую очередь тех, кто создает музыку. Использование нейросетей для помощи в каких-то технических вопросах, я считаю, очень помогает нам, потому что темп жизни очень ускоряется и теперь на производство одной песни нельзя тратить столько времени, сколько тратили раньше. Поэтому нейросети в помощь. Но только человеческое дыхание делает искусство узнаваемым и ценным. К тому же, на засилье нейросетей в музыке и в руках слушателей, которые должны не лениться познавать новое, изучать историю музыки, и не ждать от артистов, что они будут четко форматными для удобства прослушивания «фончиком». Если ты слушаешь настоящую музыку, придется вникать и подключаться эмоционально. «Фончик» как раз может создать и нейросеть. Понимание человеческих чувств через музыку - это не только наслаждение, но и труд в каком-то смысле», - заключила артистка.

Ранее российская оперная певица Вера Кононова впервые в мире записала в дуэте с искусственным интеллектом отрывок из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

