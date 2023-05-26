«Сожалеем и не комментируем»: Директор «Сплина» об отмене концерта в Архангельске
Александр Морозов в эфире НСН не смог объяснить, отменен или перенесен концерт группы, а в Архангельском театре драмы открестились от музыкантов, сославшись на плохую память.
Директор группы «Сплин» Александр Морозов в интервью НСН отказался комментировать ситуацию с отменой запланированного на 7 июня концерта в Архангельске.
Ранее в пятницу в группе мероприятия «ВКонтакте» появилось сообщение об отмене концерта, который должен был состояться в Архангельском театре драмы. Организаторы отметили, что «сожалеют», при этом причины этого решения не указаны.
«Мы, к сожалению, сейчас не комментируем это», - сказал Морозов, не уточнив, отменен концерт или перенесен на другую дату.
Со своей стороны, заместитель директора по работе со зрителем и спецпроектам Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова Виктория Слободенюк сказала НСН, что не помнит, была ли заявка на концерт «Сплина».
«Это не наше мероприятие, мы просто предоставляем площадку. Есть заявка – мы работаем, нет – не работаем. Я, к сожалению, не помню, была заявка на этот концерт или нет», - отметила собеседница агентства.
В конце февраля группы «Сплин» и «Би-2» убрали из числа участников фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack», состоявшегося в Москве в начале марта. В конце марта общественная организация «Совет отцов Новосибирской области» выступила против выступления группы «Сплин» на фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске.
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