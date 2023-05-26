«Сожалеем и не комментируем»: Директор «Сплина» об отмене концерта в Архангельске

«Мы, к сожалению, сейчас не комментируем это», - сказал Морозов, не уточнив, отменен концерт или перенесен на другую дату.

Со своей стороны, заместитель директора по работе со зрителем и спецпроектам Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова Виктория Слободенюк сказала НСН, что не помнит, была ли заявка на концерт «Сплина».

«Это не наше мероприятие, мы просто предоставляем площадку. Есть заявка – мы работаем, нет – не работаем. Я, к сожалению, не помню, была заявка на этот концерт или нет», - отметила собеседница агентства.

В конце февраля группы «Сплин» и «Би-2» убрали из числа участников фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack», состоявшегося в Москве в начале марта. В конце марта общественная организация «Совет отцов Новосибирской области» выступила против выступления группы «Сплин» на фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске.

