«Союзмультфильм» к 80-летию Победы восстановил 20 картин
«Союзмультфильм» к 80-летию Победы отреставрировала 20 анимационных фильмов, которые были сняты в военное и послевоенное время. Восстановленные работы предполагается показать в кинотеатрах в рамках специальных программ, сообщили на киностудии.
Данная коллекция разделена на тематические блоки – агитационные мультфильмы, картины, созданные во время эвакуации киностудии в Самарканде, а также анимация, снятая после Великой Отечественной войны, посвященная этой теме.
По словам председателя Совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, военный и послевоенный период отечественной мультипликации сформировал уникальный почерк многих мастеров данного жанра. Многие работы отличаются лейтмотивом гуманизма.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди отреставрированных мультфильмов можно будет, в частности, увидеть картины «Муха Цокотуха» 1941 года, «Лиса, заяц и Петух» 1942 года, «Слон и Моська» 1941 года, «Серая шейка» 1948 года, «Цветик – Семицветик» 1948 года.
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