«Союзмультфильм» к 80-летию Победы восстановил 20 картин

«Союзмультфильм» к 80-летию Победы отреставрировала 20 анимационных фильмов, которые были сняты в военное и послевоенное время. Восстановленные работы предполагается показать в кинотеатрах в рамках специальных программ, сообщили на киностудии.

Данная коллекция разделена на тематические блоки – агитационные мультфильмы, картины, созданные во время эвакуации киностудии в Самарканде, а также анимация, снятая после Великой Отечественной войны, посвященная этой теме.