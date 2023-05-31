Стартовал новый сезон шоу «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева»

В сообщении говорится, что лидер Therr Maitz и команда обещают сделать проект ещё более масштабным. С этой целью шоу переехало в новую студию, также зрителей ждёт улучшенная картинка и звук, новые версии известных песен.

Одним из отличий четвёртого сезона станет специальный выпуск, в котором будут показаны репетиции, различные ситуации во время съёмок, а также реакция исполнителей.

«Мы смогли добиться того, что шоу действительно узнаваемо. Благодаря оригинальному подходу, живому звуку и отдаче команды и каждого артиста. За прошедшее время мы сильно выросли — стали сложнее и качественнее», — отметил Антон Беляев.

Среди гостей шоу в новом сезоне зрители увидят Клаву Коку, Ёлку, NILETTO и Азамата Мусагалиева, также примут участие солист группы «Звери» Роман Билык и Вячеслав Бутусов.

Ранее Фонд Гуманитарных Проектов совместно с соцсетью «ВКонтакте» и мультимедийной онлайн-платформой «Смотрим.ру» запустили новый видеопроект «Россия в деле», разрушающий мифы и стереотипы о России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

