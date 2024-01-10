Соседов предположил, что Басков может заменить Киркорова
Исполнять песни Филиппа Киркорова, которого ранее вырезали из новогодних эфиров, смог бы Николай Басков, заявил NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов.
Он предположил, что зрители не думают о том, кого не увидели на экране в новогоднюю ночь, поскольку музыкальные программы давно превратились в фоновое сопровождение.
«Возьмите Киркорова, Лазарева, Баскова. Я не понимаю, чем они отличаются по репертуару. Песни Киркорова может петь Басков, те же песни Баскова может петь Лазарев», - пояснил Соседов.
Журналист также заметил, что раньше артисты были более самобытны. Потому нельзя было представить, чтобы песни Аллы Пугачевой, к примеру, исполнила София Ротару.
Ранее Киркорова убрали из новогодних программ на фоне скандала вокруг «голой вечеринки» блогерши Насти Ивлеевой. Выступления артиста вырезали из нескольких шоу, а телеканал ТНТ заменил его в своем новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет все!» на актера Никиту Кологривого.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru