Соседов предположил, что Басков может заменить Киркорова

Он предположил, что зрители не думают о том, кого не увидели на экране в новогоднюю ночь, поскольку музыкальные программы давно превратились в фоновое сопровождение.

«Возьмите Киркорова, Лазарева, Баскова. Я не понимаю, чем они отличаются по репертуару. Песни Киркорова может петь Басков, те же песни Баскова может петь Лазарев», - пояснил Соседов.

Журналист также заметил, что раньше артисты были более самобытны. Потому нельзя было представить, чтобы песни Аллы Пугачевой, к примеру, исполнила София Ротару.

Ранее Киркорова убрали из новогодних программ на фоне скандала вокруг «голой вечеринки» блогерши Насти Ивлеевой. Выступления артиста вырезали из нескольких шоу, а телеканал ТНТ заменил его в своем новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет все!» на актера Никиту Кологривого.

