Сооснователь группы Pink Floyd подаст в суд из-за отмены концертов в Германии

По данным издания, в феврале текущего года земля Гессен и власти Франкфурта потребовали расторгнуть договор аренды арены для шоу Уотерса. Отмечается, что отмена связана с высказываниями музыканта о Палестине и Украине.

Грядущий концерт артиста в Мюнхене тоже хотят отменить, однако пока что он прописан на афише. Представители Уотерса находят действия немецких властей неконституционными и считают, что отмена музыканта обусловлена ложными обвинениями в антисемитизме.

По информации СМИ, адвокаты Уотерса уже составляют претензию.

В феврале стало известно об отмене запланированного на май концерта музыканта во Франкфурте. В октябре 2022 году отменили концерт Уотерса в Мюнхене.

Уотерс ранее осудил США за поставки вооружения Украине. Также он считает, что к обострению на Украине привела неспособность западных стран договариваться. По его мнению, они специально провоцировали Россию на «вторжение». В августе прошлого года в эфире CNN Уотерс заявил, что США намеренно разжигают конфликт на Украине.

