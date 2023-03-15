Сооснователь группы Pink Floyd подаст в суд из-за отмены концертов в Германии
Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс планирует обратиться в суд из-за попыток отмены его концертов в Германии, сообщает Helsinki Times.
По данным издания, в феврале текущего года земля Гессен и власти Франкфурта потребовали расторгнуть договор аренды арены для шоу Уотерса. Отмечается, что отмена связана с высказываниями музыканта о Палестине и Украине.
Грядущий концерт артиста в Мюнхене тоже хотят отменить, однако пока что он прописан на афише. Представители Уотерса находят действия немецких властей неконституционными и считают, что отмена музыканта обусловлена ложными обвинениями в антисемитизме.
По информации СМИ, адвокаты Уотерса уже составляют претензию.
В феврале стало известно об отмене запланированного на май концерта музыканта во Франкфурте. В октябре 2022 году отменили концерт Уотерса в Мюнхене.
Уотерс ранее осудил США за поставки вооружения Украине. Также он считает, что к обострению на Украине привела неспособность западных стран договариваться. По его мнению, они специально провоцировали Россию на «вторжение». В августе прошлого года в эфире CNN Уотерс заявил, что США намеренно разжигают конфликт на Украине.
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