На Бали отменили концерт Little Big
15 марта 202312:35
Запланированный на 16 марта в одном из клубов Бали концерт российской группы Little Big отменен. Об этом музыканты коллектива сообщили в своих соцсетях.
Отмечается, что концерт должен будет пройти 8 апреля, а ранее купленные на мартовское мероприятие билеты будут действительны на апрельском шоу.
Музыканты отметили, что причиной переноса концерта стали технические проблемы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Гидрометцентр: 15 марта в Москве стал самым теплым днем в году
- СМИ: Турция может до выборов одобрить вступление Финляндии в НАТО
- Пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой ЕЦБ от имени Зеленского
- В ДНР заявили, что российские силы контролируют около 50% территории Артемовска
- Россия может приостановить налоговые соглашения с недружественными странами
- Десятки пунктов выдачи Wildberries в регионах присоединились к забастовке
- В США предложили отказаться от российских реакторов
- Обвинение предъявлено второму фигуранту дела о взрыве газа в Чите
- В МЭА спрогнозировали рекордный спрос на нефть в мире в 2023 году
- СМИ: В США испугались последствий крушения беспилотника у Крыма
15 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru