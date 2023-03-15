На Бали отменили концерт Little Big

Запланированный на 16 марта в одном из клубов Бали концерт российской группы Little Big отменен. Об этом музыканты коллектива сообщили в своих соцсетях.

«Легкое кокетство»: Возможный уход Тарантино из кино назвали рекламным ходом

Отмечается, что концерт должен будет пройти 8 апреля, а ранее купленные на мартовское мероприятие билеты будут действительны на апрельском шоу.

Музыканты отметили, что причиной переноса концерта стали технические проблемы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МузыкаКонцерт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры