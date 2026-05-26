«250 млн за баржу!»: Логист ужаснулся идее заменить старый флот до 2030 года
Дмитрий Макаров раскрыл НСН, что невозможно начать списывать все суда «река-море», которым более 40 лет, так как у каких-то судоходных компаний это практически весь флот.
Списать суда старше 40 лет до 2030 года невозможно, так как сейчас это почти 80% всего флота, людям просто не на что будет менять, а если их уничтожить, работа встанет. Об этом НСН рассказал руководитель проекта Fraht-Info Logistics Дмитрий Макаров.
Правительство планирует заместить бюджетное финансирование программы льготного лизинга судов внебюджетным, пишет «Коммерсант». Так, до 2030 года планируется списать все суда «река-море» старше 40 лет. Им на смену должны прийти около 500 сухогрузов, контейнеровозов и танкеров, которые за десять лет должна построить Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Профинансировать программу хотят за счет платежа, состоящего из надбавки к тарифу на освидетельствование судов и к портовому сбору. Макаров ужаснулся этим планам.
«Во-первых, портовые сборы и так немаленькие и обременительные. Во-вторых, когда они хотят избавиться от судов старше 40 лет? Надо начинать уже сегодня и в течение 10 лет изготавливать новый флот. А кто же работать-то будет? До 2030 года остается четыре года. Сейчас люди, которые владеют флотом возрастом около 40 лет, это 80% всего флота. Вся «Арктик СПГ» просто двигается на этом флоте. Вначале создайте флот, дайте людям возможность приобрести другой, а после списывайте старый. Просто у флота понятия старости особо нет. Его никто не выпустит, пока не убедится, что с каждой гайкой все хорошо. Флот все время обновляется, он только по документам старый», - рассказал он.
При этом, по словам Макарова, одна новая баржа стоит более 200 млн рублей, а заместить 200 единиц таких старых барж не по карману почти никакой компании.
«Судовладельцы старого флота сами хотели бы обновиться, просто никто никакие лизинги не дает. Вот представьте, у Обь-Иртышского пароходства – одно старье, может быть, старше чем 40 лет. У них порядка 200 единиц барже-буксирных составов и как им сейчас все 200 единиц уничтожить и одновременно заместить? Сейчас новая баржа, та же трехтысячная, стоит порядка 250 миллионов. Это невозможно, рынок встанет», - подытожил он.
