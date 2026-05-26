Россиянам назвали главные слабости молодых учителей

Участие в исследовании приняли 267 руководителей образовательных учреждений и опытных учителей региона. На неумение молодых учителей владеть вниманием класса указали 113 из них.

Также эксперты отметили трудности в налаживании диалога с родителями учеников. По их мнению, это связано с тем, что мамы и папы стали относиться к учителям как к «поставщикам услуг».

«Ещё одна проблема – завышенные ожидания родителей... Сам ребёнок может быть удовлетворен оценкой, а маме «не нравится»... Эта подмена ролей обучающихся девальвирует саму систему образования», — указала доктор филологических наук, заведующий кафедрой билингвального образования НовГУ Дарья Терешкина.

Отмечается, что более 57% экспертов пришли к выводу, что выпускники педагогических вузов полностью готовы к работе в школах, а их гоавная проблема - нехватка опыта.

Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил «Радиоточке НСН», что учителям не должны платить большие суммы за стобалльников по ЕГЭ, так как сложно определить, чья в этом заслуга.