Россиянам назвали главные слабости молодых учителей
Неумение удерживать внимание класса является главной проблемой начинающих учителей. Как пишет «Газета.Ru», к такому выводу пришли учёные Новгородского госуниверситета (НовГУ).
Участие в исследовании приняли 267 руководителей образовательных учреждений и опытных учителей региона. На неумение молодых учителей владеть вниманием класса указали 113 из них.
Также эксперты отметили трудности в налаживании диалога с родителями учеников. По их мнению, это связано с тем, что мамы и папы стали относиться к учителям как к «поставщикам услуг».
«Ещё одна проблема – завышенные ожидания родителей... Сам ребёнок может быть удовлетворен оценкой, а маме «не нравится»... Эта подмена ролей обучающихся девальвирует саму систему образования», — указала доктор филологических наук, заведующий кафедрой билингвального образования НовГУ Дарья Терешкина.
Отмечается, что более 57% экспертов пришли к выводу, что выпускники педагогических вузов полностью готовы к работе в школах, а их гоавная проблема - нехватка опыта.
Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил «Радиоточке НСН», что учителям не должны платить большие суммы за стобалльников по ЕГЭ, так как сложно определить, чья в этом заслуга.
