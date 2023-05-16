Солистка Little Big Софья Таюрская выступила с группой «Би-2» в США

Отмечается, что на шоу присутствовал и фронтмен Little Big Илья Прусикин (признан иностранным агентом в РФ). Его можно увидеть на совместных фотографиях с Таюрской и «Би-2».

Ранее солист группы «Би-2» Лева сообщил, что не намерен возвращаться в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

