Солистка Little Big Софья Таюрская выступила с группой «Би-2» в США
16 мая 202318:23
Солистка группы Little Big Софья Таюрская выступила вместе с группой «Би-2» в Лос-Анджелесе (США). Певица разместила в своих соцсетях видеоролики, снятые на концерте, прошедшем 14 мая
Отмечается, что на шоу присутствовал и фронтмен Little Big Илья Прусикин (признан иностранным агентом в РФ). Его можно увидеть на совместных фотографиях с Таюрской и «Би-2».
Ранее солист группы «Би-2» Лева сообщил, что не намерен возвращаться в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru