В Тамбовской области введут продажу бензина по четным и нечетным дням

В Тамбовской области введут продажу бензина АИ-92 и АИ-95 по четным и нечетным дням, сообщил в Telegram глава региона Евгений Первышов.

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Это произойдет с 20 июля. По его словам, за систему «чет-нечет» на «Госуслугах» проголосовало большинство. Согласно новому правилу, в четные дни бензин смогут приобрести владельцы автомобилей, государственные номера которых начинаются с цифр 0, 2, 4, 6 и 8. В нечетные дни заправляться разрешат автомобилям с номерами, начинающимися на 1, 3, 5, 7 и 9.

Ранее в МВД пообещали отменить штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Чурусов Максим
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