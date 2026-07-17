СМИ: Государственные НПЗ Индии отказали РФ в увеличении поставок бензина
Три государственных нефтекомпании Индии, к которым Москва обратилась с просьбой увеличить поставки бензина, сообщили, что у них нет лишних объемов топлива для экспорта, передает Reuters.
По данным агентства, с просьбой о дополнительных партиях бензина к индийским компаниям обратились компании «Роснефть» и «Газпром нефть», поставляющие нефть на индийский рынок. Нефтяники просили о поставках бензинакак частные, так и государственные индийские НПЗ. В настоящее время в Россию направляются только две партии бензина из Индии. Обе отправила Nayara Energy, долей в которой (49%) владеет «Роснефть».
В общей сложности Индия согласилась поставить менее 100 тысяч тонн бензина, тогда как нехватка нефтепродуктов на рынке достигает 400-600 тысяч тонн в месяц.
Россия будет закупать бензин и нефтепродукты прежде всего из Индии, так как сотрудничество в этой области у России с индусами уже хорошо налажено. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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