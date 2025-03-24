Солистка группы «Непара» Дарья Храмова ушла из коллектива
Солистка группы «Непара» Дарья Храмова сообщила, что покидает коллектив.
Как уточнила певица в своих соцсетях, ближайшие концерты пройдут уже без нее.
В свою очередь лидер группы «Непара» Александр Шоуа в беседе с изданием «СтарХит» допустил, что причиной такого решения артистки стали накопившиеся проблемы, а также усталость. По его словам, Храмова хотела для себя более спокойного ритма жизни, чем тот, что предполагает ее участие в группе.
Ранее Шоуа рассказал спецкору НСН, почему песня «Ты настоящая», наконец, выстрелила и принесла дуэту долгожданный «Золотой граммофон». Последний раз группа «Непара» получала статуэтку в 2009 году за песню «Милая».
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