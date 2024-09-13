Основатель театра «Одеон» Ратников: Мюзиклы собирают полные залы в Москве

Индустрия развлечений демонстрирует положительную динамику по сборам, минувшим летом почти все стадионные концерты, фестивали и мюзиклы прошли успешно, заявил продюсер Эдуард Ратников.

Мюзиклы на фоне дефицита развлекательного контента традиционно собирают полные залы в Москве, заявил НСН владелец концертного агентства TCI, генеральный продюсер театра "ОДЕОН" Эдуард Ратников.

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Билетные сервисы МТС Live и Ticketscloud ранее сообщили, что продажи билетов на концерты, фестивали и стендап-шоу в России летом 2024 года выросли на 35%. Ратников отметил, что из-за дефицита контента в стране спрос на оставшиеся развлекательные мероприятия вырос и вовсе в два раза.

«Зловещая тень инфляции все еще мелькает тут и там, но в целом можно говорить о позитивных тенденциях в индустрии. Почти все лето стояла хорошая погода, стадионные концерты и фестивали почти все прошли очень хорошо. Мюзиклы традиционно собирают полные залы, наш гастромюзикл «Москва слезам не верит» в театре «ОДЕОН» активно работал все лето, и сборы были выше среднего. Учитывая, что в стране дефицит с контентом, спрос на развлекательные мероприятия поднялся в два раза», - констатировал он.

Продюсер добавил, что 17 сентября состоится официальное открытие театра «ОДЕОН».

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«Мы наконец закончили трансформацию театра «ОДЕОН» и открываем его полностью 17 сентября: начнем с официального открытия Малой сцены. Там, помимо симфокино и симфовселенной k-pop мы представим ряд моноспектаклей всеми любимых артистов, а также откроем интересный формат детских познавательно-развлекательных мультимедийных спектаклей. После чего пригласим наших гостей на специальный показ с авторским ужином нашего гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит», - поделился Ратников.

Ранее основатель компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачёв заявил «Радиоточке НСН», что мюзикл «Последняя сказка» о путешествии в эпоху Сулеймана Великолепного может побить рекорды «Ничего не бойся, я с тобой!», который заработал в прокате более трех миллиардов рублей.

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ФОТО: Пресс-служба театра "Одеон"

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