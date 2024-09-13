Основатель театра «Одеон» Ратников: Мюзиклы собирают полные залы в Москве
Индустрия развлечений демонстрирует положительную динамику по сборам, минувшим летом почти все стадионные концерты, фестивали и мюзиклы прошли успешно, заявил продюсер Эдуард Ратников.
Мюзиклы на фоне дефицита развлекательного контента традиционно собирают полные залы в Москве, заявил НСН владелец концертного агентства TCI, генеральный продюсер театра "ОДЕОН" Эдуард Ратников.
Билетные сервисы МТС Live и Ticketscloud ранее сообщили, что продажи билетов на концерты, фестивали и стендап-шоу в России летом 2024 года выросли на 35%. Ратников отметил, что из-за дефицита контента в стране спрос на оставшиеся развлекательные мероприятия вырос и вовсе в два раза.
«Зловещая тень инфляции все еще мелькает тут и там, но в целом можно говорить о позитивных тенденциях в индустрии. Почти все лето стояла хорошая погода, стадионные концерты и фестивали почти все прошли очень хорошо. Мюзиклы традиционно собирают полные залы, наш гастромюзикл «Москва слезам не верит» в театре «ОДЕОН» активно работал все лето, и сборы были выше среднего. Учитывая, что в стране дефицит с контентом, спрос на развлекательные мероприятия поднялся в два раза», - констатировал он.
Продюсер добавил, что 17 сентября состоится официальное открытие театра «ОДЕОН».
«Мы наконец закончили трансформацию театра «ОДЕОН» и открываем его полностью 17 сентября: начнем с официального открытия Малой сцены. Там, помимо симфокино и симфовселенной k-pop мы представим ряд моноспектаклей всеми любимых артистов, а также откроем интересный формат детских познавательно-развлекательных мультимедийных спектаклей. После чего пригласим наших гостей на специальный показ с авторским ужином нашего гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит», - поделился Ратников.
Ранее основатель компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачёв заявил «Радиоточке НСН», что мюзикл «Последняя сказка» о путешествии в эпоху Сулеймана Великолепного может побить рекорды «Ничего не бойся, я с тобой!», который заработал в прокате более трех миллиардов рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минюст РФ признал иноагентом издание «Собеседник-Медиа»
- СМИ: Грунт обвалился в Москве на площади 2,5 тысячи квадратных метров
- От Носкова до «Заточки»: Названы участники саундтрека к сериалу «Последний богатырь»
- Командира взвода ВСУ осудят за расстрел мирных жителей
- Любимова оценила сборы российских фильмов в 25 млрд рублей
- Минпромторг объявил о возобновлении программы льготного автокредитования
- Телеграм: Разборки иноагентов и дебют Камалы
- Зейналова объявила о завершении журналистской карьеры
- СМИ: Бывший первый зампреда правительства Подмосковья задержан по делу о взятке
- Минобороны: Российские войска нанесли 39 групповых ударов по военным объектам ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru