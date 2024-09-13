Основатель театра «Одеон» Ратников: Мюзиклы собирают полные залы в Москве

Билетные сервисы МТС Live и Ticketscloud ранее сообщили, что продажи билетов на концерты, фестивали и стендап-шоу в России летом 2024 года выросли на 35%. Ратников отметил, что из-за дефицита контента в стране спрос на оставшиеся развлекательные мероприятия вырос и вовсе в два раза.



«Зловещая тень инфляции все еще мелькает тут и там, но в целом можно говорить о позитивных тенденциях в индустрии. Почти все лето стояла хорошая погода, стадионные концерты и фестивали почти все прошли очень хорошо. Мюзиклы традиционно собирают полные залы, наш гастромюзикл «Москва слезам не верит» в театре «ОДЕОН» активно работал все лето, и сборы были выше среднего. Учитывая, что в стране дефицит с контентом, спрос на развлекательные мероприятия поднялся в два раза», - констатировал он.

Продюсер добавил, что 17 сентября состоится официальное открытие театра «ОДЕОН».