Серега, Колька и Шаман: Расторгуев рассказал о роли в опере «Князь Владимир»
В работе над этно-оперой «Князь Владимир» самыми сложными были постоянные репетиции, легче всего было исполнять вокальные партии, сказал НСН Николай Расторгуев.
На премьере этно-оперы «Князь Владимир» Игоря Матвиенко в Государственном Кремлевском дворце солист группы «Любэ», народный артист России Николай Расторгуев признался специальному корреспонденту НСН, что ему понравилось работать с исполнителем главной роли Ярославом Дроновым (более известен как Шаман), однако наставником для молодого коллеги вне проекта он стать не готов.
«Меня все устраивает в работе над “Князем Владимиром”, процесс нравится, хотя, конечно, он утомителен, как и все репетиции, которые я вообще-то не люблю, поскольку это бесконечное повторение одного и того же. В опере я играю роль воеводы Федора, наставника князя Владимира (кстати, бороду, как у моего героя, я бы не отрастил), роль которого исполняет Шаман. В жизни эту роль я бы на себя не примерил — наставников у Дронова хватает и без меня, причем он их обычно посылает. Могу сказать, что он молодец, безусловно, у него есть серьезные актерские данные, он может стать большим актером, если будет их развивать. Правда, насчет совместного дуэта я пока не задумывался. Кстати, отмечу, что самое легкое в опере — это пение, исполнение вокальных партий. Драк на мечах у нас не было, каких-то специальных курсов, будучи народным артистом, я не проходил. Многие думают, что костюмы тяжелые, но на самом деле это не так — они всего-навсего шерстяные, в них просто очень жарко», — сказал певец.
Исполнитель также поздравил с грядущим юбилеем создателя оперы «Князь Владимир» продюсера Игоря Матвиенко.
«В этом году исполняется 40 лет, как мы с Игорем познакомились. Это знаменательная для меня встреча, благодаря ему существует “Любэ”. Сегодняшняя премьера — очень ответственный и непростой день для всей команды, которая насчитывает человек 150. Пользуясь случаем, хочу поздравить Игоря с юбилеем, который будет завтра, желаю ему в первую очередь здоровья. Он невероятно талантливый и, как сейчас модно говорить, креативный человек. Я желаю ему дальнейших побед. То, что сегодня происходит, — это его победа, хотя и не без нашей помощи», — подытожил Расторгуев.
Ранее Шаман признался, что ему было гораздо «веселее и драйвовее» играть князя Владимира до принятия им христианства. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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