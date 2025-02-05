Серега, Колька и Шаман: Расторгуев рассказал о роли в опере «Князь Владимир»

На премьере этно-оперы «Князь Владимир» Игоря Матвиенко в Государственном Кремлевском дворце солист группы «Любэ», народный артист России Николай Расторгуев признался специальному корреспонденту НСН, что ему понравилось работать с исполнителем главной роли Ярославом Дроновым (более известен как Шаман), однако наставником для молодого коллеги вне проекта он стать не готов.

«Меня все устраивает в работе над “Князем Владимиром”, процесс нравится, хотя, конечно, он утомителен, как и все репетиции, которые я вообще-то не люблю, поскольку это бесконечное повторение одного и того же. В опере я играю роль воеводы Федора, наставника князя Владимира (кстати, бороду, как у моего героя, я бы не отрастил), роль которого исполняет Шаман. В жизни эту роль я бы на себя не примерил — наставников у Дронова хватает и без меня, причем он их обычно посылает. Могу сказать, что он молодец, безусловно, у него есть серьезные актерские данные, он может стать большим актером, если будет их развивать. Правда, насчет совместного дуэта я пока не задумывался. Кстати, отмечу, что самое легкое в опере — это пение, исполнение вокальных партий. Драк на мечах у нас не было, каких-то специальных курсов, будучи народным артистом, я не проходил. Многие думают, что костюмы тяжелые, но на самом деле это не так — они всего-навсего шерстяные, в них просто очень жарко», — сказал певец.