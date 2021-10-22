Александр «Чача» Иванов рассказал о новом альбоме НАИВ

Работа над альбом была длительной и непростой, пластинка представлена на всех платформах спустя два года трудов, заявил лидер группы НАИВ Александр «Чача» Иванов в пресс-центре НСН.

«Это самая серьезная наша работа за все время существования группы, потому что, когда мы в нее ввязывались, мы не понимали объем работы, который предстоит, и слишком оптимистично смотрели на вещи. Это оказалось действительно сложно, но два года прошло, и мы это сделали. Наши акционеры уже отчаялись получить, думали, что мы собрали немного денег и уехали на пляж отдыхать. Пластинка вышла уже, ее можно скачать, где угодно. Мы с гордостью представляем нашу работу», - рассказал музыкант.

Ранее создатель и лидер группы «Цветы» Стас Намин в пресс-центре НСН рассказал, что пандемия коронавируса никак не отразилась на его творческих планах, а наоборот – способствовала написанию нового балета и целого альбома.

