Александр «Чача» Иванов рассказал о новом альбоме НАИВ
Музыкант отметил, что работа над альбомом продолжалась два года, пластинка стала одним из самых серьезных проектов коллектива.
Работа над альбом была длительной и непростой, пластинка представлена на всех платформах спустя два года трудов, заявил лидер группы НАИВ Александр «Чача» Иванов в пресс-центре НСН.
«Это самая серьезная наша работа за все время существования группы, потому что, когда мы в нее ввязывались, мы не понимали объем работы, который предстоит, и слишком оптимистично смотрели на вещи. Это оказалось действительно сложно, но два года прошло, и мы это сделали. Наши акционеры уже отчаялись получить, думали, что мы собрали немного денег и уехали на пляж отдыхать. Пластинка вышла уже, ее можно скачать, где угодно. Мы с гордостью представляем нашу работу», - рассказал музыкант.
Ранее создатель и лидер группы «Цветы» Стас Намин в пресс-центре НСН рассказал, что пандемия коронавируса никак не отразилась на его творческих планах, а наоборот – способствовала написанию нового балета и целого альбома.
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