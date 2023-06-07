«Смутное время» Кипелова и Маврина выйдет на двойном виниле

Совместный студийный альбом Валерия Кипелова и Сергея Маврина «Смутное время» будет переиздан на «двойном тяжёлом виниле», сообщила компания Moroz Records.

«Издание приурочено к 20-летию группы "Кипелов", в первом составе которой плечом к плечу с Валерием Кипеловым выступал Сергей Маврин. Данный альбом – это, своего рода, предтеча группы "Кипелов"», - отмечают в лейбле, добавив, что релиз будет доступен с 1 октября.

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Кипелов и Маврин ранее были участниками золотого состава группы «Ария». После ее раскола в 2002 году была создана группа «Кипелов». Совместный альбом вокалиста и гитариста «Смутное время» вышел в 1997 году. В него, в частности, вошла знаменитая песня «Я свободен!»

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВинилГруппа АРИЯВалерий Кипелов

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