«Смутное время» Кипелова и Маврина выйдет на двойном виниле

Совместный студийный альбом Валерия Кипелова и Сергея Маврина «Смутное время» будет переиздан на «двойном тяжёлом виниле», сообщила компания Moroz Records.

«Издание приурочено к 20-летию группы "Кипелов", в первом составе которой плечом к плечу с Валерием Кипеловым выступал Сергей Маврин. Данный альбом – это, своего рода, предтеча группы "Кипелов"», - отмечают в лейбле, добавив, что релиз будет доступен с 1 октября.