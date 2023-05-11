«Эльфы, Дюжев и Белуччи»: Культурный гид страны на выходные от «Эпидемии»
Евгений Егоров в эфире НСН похвалил Монику Белуччи и «Чебурашку» с Иваном Васильевичем, анонсировал хулиганство и перевыпуск «Загадки Волшебной страны», и назвал клевым вампирский мюзикл.
Концерты: «Хулиганство и Волшебная страна»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил вокалист пауэр-метал группы «Эпидемия» Евгений Егоров, приоткрывший дверь в мир фэнтези в ожидании «Нашествия».
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Московский рок-н-ролльный уикенд откроет группа СЛОТ с симфоническим оркестром (12 мая, Crocus City Hall), а «Uma2rman» даст концерт с участием космонавта Сергея Корсакова (17 мая, Urban), о котором рассказывал НСН лидер группы Владимир Кристовский. Также в столице пройдет необычное выступление рок-группы из Екатеринбурга «Курара» (15 мая), приглашающей фанатов в заброшенное здание старинного банка.
В Петербурге выступят Юрий Лоза (13 мая, Jagger), «МультFильмы» (13 мая, «Космонавт») и «Коррозия металла» (12 мая, «Время-N»), «Чиж & Co» отправится в Читу (14 мая) и Улан-Удэ (15 мая), Вячеслав Бутусов – в Череповец (14 мая), «Ария» - в Абакан (11 мая) и Красноярск (13 мая), а «Аффинаж» даст сразу четыре концерта за четыре дня в Ярославле, Владимире, Нижнем Новгороде и Пензе (с 11 по 14 мая).
Ну а «Эпидемия» 12 мая представит новую версию альбома «Загадка волшебной страны», песни из которого прозвучат и на фестивале «Нашествие».
«Конечно же, мы безумно рады, что фестиваль "Нашествие" состоится, потому что мы ждали его не один год. На фестивале мы представим программу из лучших хитов группы, включая также песни с альбома "Загадка волшебной страны", который мы перезаписали, и он выйдет 12 мая. Мы планируем сделать буквально несколько концертов в поддержку этого альбома, полноценного тура не будет, но мы дадим концерт 17 июня в Ростове-на-Дону на крыше под открытым небом, у нас уже был классный опыт выступления там, с удовольствием вернемся. А 7 июля в Санкт-Петербурге выступим в Саду Меншикова, это тоже достаточно интересная площадка под открытым небом, которую очень любят жители города», - рассказал НСН Евгений Егоров.
Он также объяснил, с чем связан перевыпуск альбома и анонсировал «хулиганский клип».
«Альбом 2001 года "Загадка волшебной страны" изначально был записан в достаточно посредственном качестве, поэтому по прошествии лет, переосмыслив аранжировки, мы решили перезаписать этот альбом в новом составе, который сегодня существует и процветает. У нас есть мнение, что этот альбом по звуку будет даже лучше, чем наш предыдущий альбом "Призраки и тени", хотя он тоже был весьма хорош. Мы готовим клип на одну из песен с этого альбома, а какую именно, вы узнаете 12 мая, так что ждать недолго. Я надеюсь, что всем понравится наше хулиганство на тему этой песни. Мы старались сделать, как нам нравится, чтобы наши слушатели насладились фэнтезийным настроением песни», - раскрыл секрет вокалист «Эпидемии».
Театр: Вампирский мюзикл и Онегин Дюжева
Самой популярной театральной постановкой выходных, по версии «Kassir.ru», стал моноспектакль Дмитрия Дюжева «Евгений Онегин» в Храме Христа Спасителя. Ну а Евгений Миронов представит в Екатеринбурге «народную мистерию» «Русский крест» по одноименной поэме Николая Мельникова.
Московских театралов также заинтересовали «Король – Арлекин» в Театре Романа Виктюка и «тараканья драма» о любви «Дихлофосу - нет!» в театральном центре «На Страстном».
В Казани идут на «Дон Жуана», в Красноярске на «Опричников», в Архангельске на «Новаторов», а в Петербурге на мюзикл «Алмазная колесница».
Ну а Евгений Егоров, исполнивший роль золотого дракона Гилтиаса в метал-опере «Эпидемии» «Эльфийская рукопись: Сказание на все времена», похвалил мюзиклы «Бал вампиров» (на фото) и «Ничего не бойся, я с тобой».
«К сожалению, я редко хожу в театр, но у меня есть любимая постановка. Это мюзикл "Бал вампиров", основанный на иностранных хитах прошлого века, там именно про вампирскую тему, клевые и постановка, и музыка, и танцы, и оформление сцены. Все на самом высоком уровне, я достаточно сильно впечатлился и ходил не один раз на "Бал вампиров". Сначала он шел в Санкт-Петербурге, а потом в Москве, в МДМ. Сейчас, к сожалению, его нет, но идет мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" на песни группы "Секрет", на который я тоже сходил с огромным удовольствием. Я очень люблю творчество группы "Секрет", почти все песни, как на подбор», - признался вокалист «Эпидемии».
Кино: Хоббит, Моника и путешествия во времени
Главной кинопремьерой уикенда эксперты называют комедийный боевик «Мама мафия» с Моникой Белуччи (на фото). Также на экраны выйдут российские фильмы «14+ Продолжение», «Маскерад» и «Меньшее зло», байопик «Кто убил BlackBerry» и иранский триллер «Убийца "Священный паук"», получивший приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль.
Евгений Егоров заинтересовался фильмом с Белуччи, рассказал о любимых картинах и похвалил «Чебурашку».
«Я достаточно консервативен и так получилось, что люблю фильмы про путешествия во времени. Из наших отечественных фильмов это "Иван Васильевич меняет профессию", это культовое кино – обожаю, пересматриваю с удовольствием, а из американских "Назад в будущее", вся трилогия, каждый фильм - отдельный шедевр. "Властелин колец" я смотрел, он действительно меня впечатлил, я видел все серии и "Хоббита" смотрел, но почему-то пересматривать не тянет. Моника Белуччи - это актриса с большим бэкграундом, которая снимается в хороших картинах. Можно предположить, что, наверное, это будет хорошее кино. "Чебурашку" я заценил, мы сходили в кинотеатр всей семьей вместе с сыном и женой, нам очень понравилось, очень душевно получилось. Тоже своего рода фэнтези», - заключил собеседник НСН.
Он также рекомендовал всем книги Макса Фрая, назвав их «действительно классной литературой»
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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