«Эльфы, Дюжев и Белуччи»: Культурный гид страны на выходные от «Эпидемии»

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил вокалист пауэр-метал группы «Эпидемия» Евгений Егоров, приоткрывший дверь в мир фэнтези в ожидании «Нашествия».

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Московский рок-н-ролльный уикенд откроет группа СЛОТ с симфоническим оркестром (12 мая, Crocus City Hall), а «Uma2rman» даст концерт с участием космонавта Сергея Корсакова (17 мая, Urban), о котором рассказывал НСН лидер группы Владимир Кристовский. Также в столице пройдет необычное выступление рок-группы из Екатеринбурга «Курара» (15 мая), приглашающей фанатов в заброшенное здание старинного банка.

В Петербурге выступят Юрий Лоза (13 мая, Jagger), «МультFильмы» (13 мая, «Космонавт») и «Коррозия металла» (12 мая, «Время-N»), «Чиж & Co» отправится в Читу (14 мая) и Улан-Удэ (15 мая), Вячеслав Бутусов – в Череповец (14 мая), «Ария» - в Абакан (11 мая) и Красноярск (13 мая), а «Аффинаж» даст сразу четыре концерта за четыре дня в Ярославле, Владимире, Нижнем Новгороде и Пензе (с 11 по 14 мая).

Ну а «Эпидемия» 12 мая представит новую версию альбома «Загадка волшебной страны», песни из которого прозвучат и на фестивале «Нашествие».



«Конечно же, мы безумно рады, что фестиваль "Нашествие" состоится, потому что мы ждали его не один год. На фестивале мы представим программу из лучших хитов группы, включая также песни с альбома "Загадка волшебной страны", который мы перезаписали, и он выйдет 12 мая. Мы планируем сделать буквально несколько концертов в поддержку этого альбома, полноценного тура не будет, но мы дадим концерт 17 июня в Ростове-на-Дону на крыше под открытым небом, у нас уже был классный опыт выступления там, с удовольствием вернемся. А 7 июля в Санкт-Петербурге выступим в Саду Меншикова, это тоже достаточно интересная площадка под открытым небом, которую очень любят жители города», - рассказал НСН Евгений Егоров.

Он также объяснил, с чем связан перевыпуск альбома и анонсировал «хулиганский клип».

«Альбом 2001 года "Загадка волшебной страны" изначально был записан в достаточно посредственном качестве, поэтому по прошествии лет, переосмыслив аранжировки, мы решили перезаписать этот альбом в новом составе, который сегодня существует и процветает. У нас есть мнение, что этот альбом по звуку будет даже лучше, чем наш предыдущий альбом "Призраки и тени", хотя он тоже был весьма хорош. Мы готовим клип на одну из песен с этого альбома, а какую именно, вы узнаете 12 мая, так что ждать недолго. Я надеюсь, что всем понравится наше хулиганство на тему этой песни. Мы старались сделать, как нам нравится, чтобы наши слушатели насладились фэнтезийным настроением песни», - раскрыл секрет вокалист «Эпидемии».



