СМИ: За годы работы в СССР и России Пугачева заработала 14 млрд рублей
За свою карьеру певица Алла Пугачева заработала 14 миллиардов рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Журналисты издания посчитали, сколько Примадонна могла заработать за время карьеры в Советском Союзе и России. Пугачева считается одной из самых востребованных артисток времен СССР, гонорары у нее были соответствующие.
По информации журналистов, певица вкладывала миллиарды в приобретение недвижимости, а также клала заработанные деньги на банковские счета.
« Вот калькуляция из этих рейтингов, годовой доход Пугачевой: 2005 год – 3,1 миллиона долларов; 2006 год – 2,7 миллиона долларов; 2007 год – 3,5 миллиона долларов; 2008 год – 4,4 миллиона долларов; 2009 год – 3,7 миллиона долларов; 2010 год — 4,5 миллиона долларов; 2011 год — 4,8 миллиона долларов; 2012 год — 8,3 миллиона долларов; 2013 год — 2,5 миллиона долларов; 2014 год – четыре миллиона долларов», — говорится в статье.
Ранее актриса Эвелина Бледанс заявила, что Пугачева вернется в Россию через год, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru