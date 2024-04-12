СМИ: За годы работы в СССР и России Пугачева заработала 14 млрд рублей

Журналисты издания посчитали, сколько Примадонна могла заработать за время карьеры в Советском Союзе и России. Пугачева считается одной из самых востребованных артисток времен СССР, гонорары у нее были соответствующие.

По информации журналистов, певица вкладывала миллиарды в приобретение недвижимости, а также клала заработанные деньги на банковские счета.

« Вот калькуляция из этих рейтингов, годовой доход Пугачевой: 2005 год – 3,1 миллиона долларов; 2006 год – 2,7 миллиона долларов; 2007 год – 3,5 миллиона долларов; 2008 год – 4,4 миллиона долларов; 2009 год – 3,7 миллиона долларов; 2010 год — 4,5 миллиона долларов; 2011 год — 4,8 миллиона долларов; 2012 год — 8,3 миллиона долларов; 2013 год — 2,5 миллиона долларов; 2014 год – четыре миллиона долларов», — говорится в статье.

Ранее актриса Эвелина Бледанс заявила, что Пугачева вернется в Россию через год, отмечает «Радиоточка НСН».

