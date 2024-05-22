СМИ: Выступление Инстасамки в Кремлевском дворце отменили
Певицу Инстасамку (Дарья Зотеева) удалили из списка артистов, которые должны выступить 1 июня в Кремлевском дворце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, выступить на мероприятии в честь Дня защиты детей исполнительницу пригласил один из организаторов. Однако в последний момент Инстасамку вычеркнули из лайн-апа.
Также Mash отмечает, что певицу об отмене своевременно не известили, поэтому она отказала организаторам двух частных мероприятий, также запланированных на 1 июня, и лишилась порядка 12 млн рублей.
Ранее рок-музыкант Валерий Кипелов заявил, что группа «Кипелов» планирует отправиться с концертами в новые регионы России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Выступление Инстасамки в Кремлевском дворце отменили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru