Композиция «Монополия» певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) вошла в фильм «Человек-паук: Совершенно новый день». Кинокритик Тамара Ходова рассказала, что связалась с режиссёром фильма Дестином Дэниелом Креттоном, который ответил ей, что любит эту композицию и рад реакции русскоязычной публики на саундтрек. Шнейдеров отметил, что попасть из российской музыкальной сцены в западный кинопроект — редкость, но такие случаи бывают, и они часто выглядят парадоксально.

«Люди присылают свои произведения. Режиссёр „Человека‑паука“ сказал, что ему очень понравилась песня Монеточки, поэтому он решил использовать этот трек. Насколько легко российскому исполнителю попасть в западный проект? Настолько же легко, как написать талантливую песню. У Монеточки нет сильной международной раскрутки. Рядовой американец не слышал об этой исполнительнице, да и русскую музыку там не очень знают. Не думаю, что политическая составляющая здесь играет какую‑то роль. Если музыка плохая, то никакая политика не поможет. Должна быть хорошая музыка, которая понравится режиссёру. В "Отеле "Гранд Будапешт" в своё время звучал оркестр Людмилы Зыкиной — о чём в России практически не говорили. Совершенно случайно один из авторов фильма услышал, как наш оркестр записывался на одной из западных студий, и пригласил музыкантов записать фрагмент саундтрека. Очень многие наши исполнители живут за рубежом, многие признаны иноагентами, но режиссёр выбрал именно Монеточку — значит, ему понравилось», — сказал собеседник НСН.

Напомним, Государственный академический ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной принял участие в записи музыки для фильма «Отель "Гранд Будапешт"», за которую композитор Александр Депла получил премию «Оскар». Продюсеры картины отдельно поблагодарили российский коллектив за вклад в создание саундтрека.

«Человек-паук: Новый день» — четвёртый сольный фильм о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда в Киновселенной Marvel. Критики встретили картину тепло: хвалили игру Холланда, эмоциональную составляющую и амбициозный экшен. Российским кинотеатрам рекомендовали отложить прокат нового фильма Marvel до 20 августа для поддержки старта отечественной картины «Последний богатырь. Колобок». По данным СМИ, с подобной инициативой выступили дистрибьютор «Атмосфера Кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК).

Ранее главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев сказал НСН, что при отказе сдвинуть фильм Человек-паук: Новый день» в прокате на более поздние даты в будущем кинотеатры могут лишиться других крупных релизов дистрибьютора «Атмосфера кино».

