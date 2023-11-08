СМИ: вокалиста группы «БумеR» Игоря Кулинича избили в Москве

По данным СМИ, шансонье ввязался в конфликт с одним из знакомых. Ссора переросла в драку, в результате которой Кулиничу разбили нос. Музыканту пришлось ехать в больницу.

Музыкальный коллектив «БумеR» появился в 2005 году автором и продюсером Юрием Алмазовым, который еще вокалистом группы. В 2019 году Алмазов скончался, а его место в коллективе занял Игорь Кулинич. Сейчас в группе состоит еще музыкант Петр Шнайдер.

Ранее российская блогерша, участница многочисленных развлекательных телешоу Светлана Яковлева избила парня в метро, напоминает RT.

