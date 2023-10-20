Пианиста Дениса Стельмаха избили в Новосибирске после просьбы дать закурить

«Останавливается передо мной (парень - прим. НСН) и спрашивает «есть ли закурить», на что я ему отвечаю «извини, не курю». После чего мне тут же прилетает в лицо. Я падаю на землю, пребываю в жестком шоке», - написал музыкант в своих соцсетях.

По словам пианиста, он отнесся к ситуации нормально. Никаких серьезных травм он не получил.

Ранее актер Павел Баршак, находясь в квартире у подруги, подрался с залезшим к ним через балкон 25-летним Александром Табаковым. Между мужчинами начался конфликт, после которого Табаков сбежал из квартиры через балкон, напоминает «Радиоточка НСН».

