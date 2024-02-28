СМИ: В Воронеже отменили концерт рэпера Славы Марлоу
Организаторы выступления российского рэпера, блогера и стримера Славы Марлоу (настоящее имя Артём Готлиб) в Воронеже 8 марта сообщили в соцсети «ВКонтакте» об отмене концерта без объяснения причин, сообщает «Культуромания».
В сообщении лишь сказано, что все, кто приобрел билеты на выступление артиста, смогут вернуть деньги. О том, что концерт отменили, стало известно в среду 28 февраля.
Широкую известность Слава Марлоу приобрел после начала сотрудничества с российским рэп-исполнителем Моргенштерном (признан иноагентом в РФ) в качестве его саунд-продюсера.
Ранее в Челябинске отменили концерт Эмина Агаларова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru