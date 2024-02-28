СМИ: В Воронеже отменили концерт рэпера Славы Марлоу

В сообщении лишь сказано, что все, кто приобрел билеты на выступление артиста, смогут вернуть деньги. О том, что концерт отменили, стало известно в среду 28 февраля.

Широкую известность Слава Марлоу приобрел после начала сотрудничества с российским рэп-исполнителем Моргенштерном (признан иноагентом в РФ) в качестве его саунд-продюсера.

Ранее в Челябинске отменили концерт Эмина Агаларова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

