СМИ: В России начали отменять концерты Анны Asti

По данным издания, уже отменены выступления в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде, запланированные на март и начало апреля. Дальнейшие концерты тура также под угрозой срыва.

Утверждается, что зрители спешно сдают билеты даже в тех городах, где пока не подтвердилась отмена выступлений.

Ранее СМИ сообщали, что артистка вместе с мужем покинула Россию на фоне отмены концертов из-за участия в вечеринке в клубе «Мутабор».

Позже она заявила, что прервала концертную деятельность в связи с операцией на ногах. Анна Asti также заявляла, что вернется к выступлениям весной текущего года, передает «Радиоточка НСН».

