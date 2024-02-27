СМИ: В России начали отменять концерты Анны Asti
В разных городах России начали отменять концерты певицы Анны Asti. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, уже отменены выступления в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде, запланированные на март и начало апреля. Дальнейшие концерты тура также под угрозой срыва.
Утверждается, что зрители спешно сдают билеты даже в тех городах, где пока не подтвердилась отмена выступлений.
Ранее СМИ сообщали, что артистка вместе с мужем покинула Россию на фоне отмены концертов из-за участия в вечеринке в клубе «Мутабор».
Позже она заявила, что прервала концертную деятельность в связи с операцией на ногах. Анна Asti также заявляла, что вернется к выступлениям весной текущего года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru