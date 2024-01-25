СМИ: В Тюмени отменили концерт рэпера Кишлака

Отмечается, что Кишлак должен был выступить 28 января. Согласно данным, организаторы отказали ему в проведении мероприятия после поступившей жалобы. Указывается, что ранее тур рэпера был отменен в Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Сургуте, Оренбурге, Твери и Воронеже.

Ранее, в конце ноября прошлого года, с концерта Кишлака в Москве госпитализировали свыше десяти зрителей, в том числе школьников, с диагнозом «отравление психотропами». Отмечалось, что среди пострадавших были несколько подростков 15 лет и молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет, передает «Радиоточка НСН».

