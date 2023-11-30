СМИ: на концерте рэпера Кишлака в Москве отравились более 10 человек

Более десяти посетителей концерта рэпера Кишлака в Москве отравились неизвестным веществом, пишет Telegram-канал Mash.

Три человека погибли в результате отравления метадоном в Астрахани

По информации издания, среди пострадавших несколько подростков 15 лет и молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет. Их осматривают врачи.

Большинство пострадавших употребляли алкогольные напитки. Медики проверят их на наркотические вещества.

Ранее сообщалось, что две жительницы Москвы скончались в результате отравления метадоном. Одну из девушек госпитализировали, но спасти ее не удалось, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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